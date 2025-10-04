28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
النائب معاتبا: ما فيكن تنطروني 7 دقائق؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-10-2025
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاتب النائب
حسين الحاج حسن
القيمين على تنظيم جولة اليوم لوزيرة البيئة الدكتورة
تمارا الزين
في محطة تمنين لتكرير المياه المبتذلة في قضاء
بعلبك
بعد ان انتهى التصريح وبدأت الجولة داخل المنشأة فلاقاهم في الجولة. وقال بعتب:"ما فيكن تنطروني 7دقائق"؟
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لن ننسى فظائع 7 تشرين الاول وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر
Lebanon 24
نتنياهو: لن ننسى فظائع 7 تشرين الاول وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر
04/10/2025 13:47:24
04/10/2025 13:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
7 فوائد صحية لبذور اليقطين.. ما هي؟
Lebanon 24
7 فوائد صحية لبذور اليقطين.. ما هي؟
04/10/2025 13:47:24
04/10/2025 13:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أسباب رئيسية للأمراض الشائعة.. ما هي؟
Lebanon 24
7 أسباب رئيسية للأمراض الشائعة.. ما هي؟
04/10/2025 13:47:24
04/10/2025 13:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسماء الدينيّة التي اختارتها إسرائيل لعملياتها العسكريّة منذ 7 تشرين الأوّل 2023؟
Lebanon 24
ما هي الأسماء الدينيّة التي اختارتها إسرائيل لعملياتها العسكريّة منذ 7 تشرين الأوّل 2023؟
04/10/2025 13:47:24
04/10/2025 13:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
حسين الحاج حسن
تمارا الزين
حسين الحاج
الحاج حسن
الحاج حس
حسين ال
بعلبك
حسن ا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرّض مراكز عسكريّة لإطلاق نار... بيان للجيش
Lebanon 24
بعد تعرّض مراكز عسكريّة لإطلاق نار... بيان للجيش
06:39 | 2025-10-04
04/10/2025 06:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة البيئة تفقدت أعمال محطة تكرير الصرف الصحي في تمنين
Lebanon 24
وزيرة البيئة تفقدت أعمال محطة تكرير الصرف الصحي في تمنين
06:38 | 2025-10-04
04/10/2025 06:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع المولدات الخاصة" أكد استعداده للتعاون مع الحكومة والمعنيين
Lebanon 24
"تجمع المولدات الخاصة" أكد استعداده للتعاون مع الحكومة والمعنيين
06:34 | 2025-10-04
04/10/2025 06:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
Lebanon 24
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
06:19 | 2025-10-04
04/10/2025 06:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مطلوب خلال مُداهمات الجيش في حيّ الشراونة
Lebanon 24
مقتل مطلوب خلال مُداهمات الجيش في حيّ الشراونة
06:16 | 2025-10-04
04/10/2025 06:16:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
06:39 | 2025-10-04
بعد تعرّض مراكز عسكريّة لإطلاق نار... بيان للجيش
06:38 | 2025-10-04
وزيرة البيئة تفقدت أعمال محطة تكرير الصرف الصحي في تمنين
06:34 | 2025-10-04
"تجمع المولدات الخاصة" أكد استعداده للتعاون مع الحكومة والمعنيين
06:19 | 2025-10-04
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
06:16 | 2025-10-04
مقتل مطلوب خلال مُداهمات الجيش في حيّ الشراونة
06:13 | 2025-10-04
فتور اغترابي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 13:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 13:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 13:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24