لبنان

النائب معاتبا: ما فيكن تنطروني 7 دقائق؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:28
عاتب النائب حسين الحاج حسن القيمين على تنظيم جولة اليوم لوزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في محطة تمنين لتكرير المياه المبتذلة في قضاء بعلبك بعد ان انتهى التصريح وبدأت الجولة داخل المنشأة فلاقاهم في الجولة. وقال بعتب:"ما فيكن تنطروني 7دقائق"؟
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حسين الحاج حسن

تمارا الزين

حسين الحاج

الحاج حسن

الحاج حس

حسين ال

بعلبك

حسن ا

