لبنان
باسيل يجول في الشوف: من المؤسف الا تكون دير القمر مركز استقطاب للسياحة
Lebanon 24
04-10-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ رئيس
التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل
جولته في قضاء
الشوف
من بلدة دير القمر حيث التقى رئيس البلدية وأعضاءها.
وحضر اللقاء النائبان غسان عطالله وفريد البستاني،
الوزيرة
السابقة غادة شريم عطا، نائبة رئيس
التيار
للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان
خوري
.
بداية رحب رئيس البلدية ناجي جرمانوس بباسيل، مؤكدا ان "البلدية منفتحة على كل الأحزاب والتيارات السياسية"، و مشددا على ان دير القمر عاصمة السياحة
في الشوف
وسنسعى الى تعزيز الانماء في البلدة".
بدوره اشار
باسيل
الى اننا "دعمنا البلدية لاننا رأينا فيها تغييرًا اللنهج"، لافتا الى ان للبلدية دور انمائي. وقال: "نعول على عمل
المجلس البلدي
الحالي، و اتينا لنرى كيف يمكننا ان نتساعد بمشروع السوق التجاري"، مضيفاً: "مؤسف ان يكون هناك آثار مهملة في دير القمر وكذلك السوق التجاري واليوم بوجود البلدية ونائب المنطقة وموقع دير القمر المهم حرام الا تكون مركز استقطاب للسياحة".
بعدها جال باسيل وأعضاء البلدية فب مركز البلدية حيث اطلع على شرح حول تاريخ هذا المركز واهميته التراثية.
