باسيل يجول في الشوف: من المؤسف الا تكون دير القمر مركز استقطاب للسياحة

بدأ رئيس جولته في قضاء من بلدة دير القمر حيث التقى رئيس البلدية وأعضاءها.وحضر اللقاء النائبان غسان عطالله وفريد البستاني، السابقة غادة شريم عطا، نائبة رئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان .بداية رحب رئيس البلدية ناجي جرمانوس بباسيل، مؤكدا ان "البلدية منفتحة على كل الأحزاب والتيارات السياسية"، و مشددا على ان دير القمر عاصمة السياحة وسنسعى الى تعزيز الانماء في البلدة".بدوره اشار الى اننا "دعمنا البلدية لاننا رأينا فيها تغييرًا اللنهج"، لافتا الى ان للبلدية دور انمائي. وقال: "نعول على عمل الحالي، و اتينا لنرى كيف يمكننا ان نتساعد بمشروع السوق التجاري"، مضيفاً: "مؤسف ان يكون هناك آثار مهملة في دير القمر وكذلك السوق التجاري واليوم بوجود البلدية ونائب المنطقة وموقع دير القمر المهم حرام الا تكون مركز استقطاب للسياحة".بعدها جال باسيل وأعضاء البلدية فب مركز البلدية حيث اطلع على شرح حول تاريخ هذا المركز واهميته التراثية.