في فرن الشباك.. حفل ازاحة الستارة عن النصب التذكاري للبحارة الروس في بيروت

احيت سفارة حفل إزاحة الستارة عن النصب التذكاري للبحارة في ، بمراسم تأبينية للجنود الراحلين، في منطقة فرن الشباك، قرب المقبرة الأنجلو-أميركية، في حضور سفير روسيا ألكسندر روداكوف، والمستشار في السفارة الروسية ميلنيكوف كونستانتين، ورئيس مكتب التعاون اللبناني الروسي محمد ناصر الدين، إلى جانب شخصيات دبلوماسية وثقافية.وللمناسبة، اكد السفير روداكوف ان النصب التذكاري الذي تم افتتاحه هو "رمز لامتناننا الأبدي فهو يمثل الشجاعة والثبات والإخلاص في أداء الواجب"، وقال: "إن جهودا كبيرة تبذل لاستعادة وحماية المقابر والنصب التذكارية العسكرية في الخارج".وأضاف: "كما ذكر مرارًا، فإن روسيا هي قبل كل شيء شعبها، وهم أبناؤها"، لافتاً الى ان "الخطوات الحازمة التي تتخذها روسيا على الساحة الدولية ترتكز على الاهتمام برفاهية المواطنين الروس وضمان أمنهم وتهيئة الظروف اللازمة لتنمية دولتنا المستقلة".كونستانتينوتحدث المستشار في السفارة الروسية ميلنيكوف كونستانتين مؤكداً ان "حدث اليوم يجمع بين الذاكرة والتاريخ والمشاركة الإنسانية".وقال: " فكرة بسيطة دفعتنا إلى هذا العمل، لكنها مقدسة ؛ لا ينبغي لأي جندي روسي أن يبقى بدون اسم على أرض غريبة. مهمتنا هي الحفاظ على كل عمل بطولي وكل اسم في ذاكرة الشعب".وشكر كونستانتين لسيميون ألكسندروفيتش مساهمته الكبيرة، والمصلح الشهير من سانت بطرسبرغ ألكسي فيريتيننيكوف، الذي صنع النصب التذكاري وأعاد ترميم الشاهدة.ناصر الدين، شدد رئيس مكتب التعاون الروسي-اللبناني محمد ناصر الدين على اواصر العلاقة بين وروسيا، وقال: "نجتمع اليوم لنكرّم ذكرى البحّارة الروس الذين ضحّوا بحياتهم بعيداً عن وطنهم".وأضاف: "إن شجاعتهم وتفانيهم أصبحت رمزاً للصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين اللبناني والروسي".وتابع: "إن هذه الذكرى تحمل معنى خاص، فهي توثيق لتاريخ علاقاتنا مع روسيا الذي لا يقوم فقط على الدبلوماسية والاقتصاد، بل أيضاً على التضامن الإنساني الذي يتجلّى في أصعب اللحظات".وختم: "كل الاحترام لتضحيات البحّارة الروس، والتقدير لعائلاتهم وللاجيال التي لحقت بهم وللاجيال الآتية وكل الحرص على تعزيز جسور الثقة والصداقة والتعاون والسلام بينهم وبين الاجيال في لبنان".والجدير بالذكر ان هذا الحدث يأتي في إطار إحياء ذكرى الجنود الروس الذين خدموا ضمن السرب البحري المتوسطي على السواحل في ستينيات القرن التاسع عشر، وعلى رأسهم طاقم الفرقاطة "أوليغ"، التي رست على شواطئ لبنان في تلك الحقبة، وكانوا مكلفين بمهمة حفظ السلام وحماية الأرثوذكس في المنطقة.وشهد الحفل إطلاق أعمال ترميم نصب الميتمـين الخاص بالبارون البحّار "بيدستروم غوتغارد ريخاردوفيتش"، الذي توفي خلال خدمته عام 1861، كما تم إنشاء نصب رمزي يحمل أسماء البحارة الروس، بعد أن استطاع موظفو السفارة في توثيق أسماء ثمانية من أصل ستة عشر بحارًا توفوا في بيروت بين عامي 1860 و1861.