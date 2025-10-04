Advertisement

لبنان

في فرن الشباك.. حفل ازاحة الستارة عن النصب التذكاري للبحارة الروس في بيروت

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1425121-638951720234218030.png
Doc-P-1425121-638951720234218030.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احيت سفارة روسيا حفل إزاحة الستارة عن النصب التذكاري للبحارة الروس في بيروت، بمراسم تأبينية للجنود الراحلين، في منطقة فرن الشباك، قرب المقبرة الأنجلو-أميركية، في حضور سفير روسيا  ألكسندر روداكوف، والمستشار في السفارة الروسية ميلنيكوف كونستانتين، ورئيس مكتب التعاون اللبناني الروسي محمد ناصر الدين، إلى جانب شخصيات دبلوماسية وثقافية.
Advertisement

 

وللمناسبة، اكد السفير روداكوف ان النصب التذكاري الذي تم افتتاحه هو "رمز لامتناننا الأبدي فهو يمثل الشجاعة والثبات والإخلاص في أداء الواجب"، وقال: "إن جهودا كبيرة تبذل لاستعادة وحماية المقابر والنصب التذكارية العسكرية في الخارج".

وأضاف: "كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا، فإن روسيا هي قبل كل شيء شعبها، وهم أبناؤها"، لافتاً الى ان "الخطوات الحازمة التي تتخذها روسيا على الساحة الدولية ترتكز على الاهتمام برفاهية المواطنين الروس وضمان أمنهم وتهيئة الظروف اللازمة لتنمية دولتنا المستقلة".

كونستانتين

وتحدث المستشار في السفارة الروسية ميلنيكوف كونستانتين مؤكداً  ان "حدث اليوم يجمع بين الذاكرة والتاريخ والمشاركة الإنسانية".

 

وقال: " فكرة بسيطة دفعتنا إلى هذا العمل، لكنها مقدسة ؛ لا ينبغي لأي جندي روسي أن يبقى بدون اسم على أرض غريبة. مهمتنا هي الحفاظ على كل عمل بطولي وكل اسم في ذاكرة الشعب".

 

وشكر كونستانتين لسيميون ألكسندروفيتش مساهمته الكبيرة، والمصلح الشهير من سانت بطرسبرغ ألكسي فيريتيننيكوف، الذي صنع النصب التذكاري وأعاد ترميم الشاهدة.

ناصر الدين

 من جهته، شدد رئيس مكتب التعاون الروسي-اللبناني محمد ناصر الدين على اواصر العلاقة بين لبنان وروسيا، وقال: "نجتمع اليوم لنكرّم ذكرى البحّارة الروس الذين ضحّوا بحياتهم بعيداً عن وطنهم".

وأضاف: "إن شجاعتهم وتفانيهم أصبحت رمزاً للصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين اللبناني والروسي".

وتابع: "إن هذه الذكرى تحمل معنى خاص، فهي توثيق لتاريخ علاقاتنا مع روسيا الذي لا يقوم فقط على الدبلوماسية والاقتصاد، بل أيضاً على التضامن الإنساني الذي يتجلّى في أصعب اللحظات".

وختم: "كل الاحترام لتضحيات البحّارة الروس، والتقدير لعائلاتهم وللاجيال التي لحقت بهم وللاجيال الآتية وكل الحرص على تعزيز جسور الثقة والصداقة والتعاون والسلام بينهم وبين الاجيال في لبنان".

والجدير بالذكر ان هذا الحدث يأتي في إطار إحياء ذكرى الجنود الروس الذين خدموا ضمن السرب البحري المتوسطي على السواحل اللبنانية في ستينيات القرن التاسع عشر، وعلى رأسهم طاقم الفرقاطة "أوليغ"، التي رست على شواطئ لبنان في تلك الحقبة، وكانوا مكلفين بمهمة حفظ السلام وحماية المسيحيين الأرثوذكس  في المنطقة.

وشهد الحفل إطلاق أعمال ترميم نصب الميتمـين الخاص بالبارون البحّار "بيدستروم غوتغارد ريخاردوفيتش"، الذي توفي خلال خدمته عام 1861، كما تم إنشاء نصب رمزي يحمل أسماء البحارة الروس، بعد أن استطاع موظفو السفارة في توثيق أسماء ثمانية من أصل ستة عشر بحارًا توفوا في بيروت بين عامي 1860 و1861.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" افتتح النصب التذكاري للقائد إبراهيم عقيل في شارع القائم - حي الأبيض
lebanon 24
04/10/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشباك باتجاه الصياد ومن الشفروليه باتجاه الحازميه (التحكم المروري)
lebanon 24
04/10/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشباك باتجاه الصياد ومن الشفروليه باتجاه الحازميه
lebanon 24
04/10/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يجول في قرطبا ويضع اكليلاً على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
04/10/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

المسيحيين

اللبنانية

دبلوماسي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:39 | 2025-10-04
06:38 | 2025-10-04
06:34 | 2025-10-04
06:19 | 2025-10-04
06:16 | 2025-10-04
06:13 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24