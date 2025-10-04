Advertisement

لبنان

سقوط درون إسرائيلية في جرود الهرمل (صورة)

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:07
سقطت درون إسرائيلية قبل ظهر اليوم السبت في منطقة وادي فيسان في جرود الهرمل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وتوّجه الجيش إلى المكان. 
 
 
 
لبنان 24

إسرائيل

لبنان

فيسان

هرمل

درون

