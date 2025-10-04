Advertisement

لبنان

ريفي: للافراج الفوري عن اللبنانيين المشاركين في أسطول الصمود

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:24
دعا النائب اشرف ريفي، جميع الهيئات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إلى "ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للإفراج الفوري عن كل الناشطين من كل أنحاء العالم الذين انتصروا لقضية غزة وفلسطين، والذين اعتقلتهم إسرائيل بما فيهم الناشطة اللبنانية لينا طبّال، إبنة طرابلس، والناشط اللبناني الأصل محمد القادري اللذَان اعتُقِلا خلال مشاركتهما في أسطول الصمود".
وقال في بيان: "إن شجاعة لينا ومحمد ورفاقهم وتحمّلهم المخاطر دفاعاً عن الشعب الفلسطيني تمثّل فخراً كبيراً للبشرية والإنسانية وللبنان".
