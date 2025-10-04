ريفي: للافراج الفوري عن اللبنانيين المشاركين في أسطول الصمود

Advertisement

دعا النائب ، جميع الهيئات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إلى "ممارسة أقصى الضغوط على للإفراج الفوري عن كل الناشطين من كل أنحاء العالم الذين انتصروا لقضية غزة وفلسطين، والذين اعتقلتهم إسرائيل بما فيهم الناشطة لينا طبّال، إبنة ، والناشط اللبناني الأصل اللذَان اعتُقِلا خلال مشاركتهما في أسطول الصمود".وقال في بيان: "إن شجاعة لينا ومحمد ورفاقهم وتحمّلهم المخاطر دفاعاً عن الشعب الفلسطيني تمثّل فخراً كبيراً للبشرية والإنسانية وللبنان".