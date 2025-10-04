25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لا دفع للأموال".. تفاصيل رحلة بين لبنان وسوريا تسردها قصّة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-10-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
الطريقُ بين
لبنان
وسوريا سالكة بسهولة. السُّوريون يعودون إلى بلدهم من لبنان، ومنهم من يذهب للزيارة ثم يعود لوجود ارتباطاتٍ تفرض عليه الحضور داخل لبنان.
Advertisement
الرحلة من لبنان إلى
سوريا
لم تعد صعبة، وبواسطة "دفتر عبور"، تحصلُ عليه من الجانب اللبناني، يمكنكَ الدخول إلى سوريا بواسطة سيارتك الخاصة، علماً أن الأمر ذاته كان قائماً قبل سقوط
نظام بشار الأسد
في كانون الأول 2024.
يتحدّث السوري مناف (إسم مستعار) لـ
"
لبنان24
"
عن رحلته إلى حماة مؤخراً، فيقولُ إنه مرّ من معبر العريضة في
شمال لبنان
، حيث أتمّ كافة الإجراءات القانونية ودخل إلى سوريا.
يتحدّث مناف عن رحلته الطويلة التي استمرّت لـ15 يوماً، ويقول: "كل شيء تغيّر وبتنا نشعرُ أننا بأمانٍ أكثر.. لا أحد يلاحقنا ولا أحد يراقبنا.. في عهد النظام السابق، كُنا نشعر بأننا قيد الاعتقال في أيّ وقت.. أما الآن، وبعد قرابة عامٍ على سقوط النظام، بتنا نرى سوريا الجديدة.. الطرقات نظيفة.. الوضعُ هادئ.. لا شيء مخيف".
مناف تواجد في لبنان منذ سنوات طويلة وقبل الأزمة التي اندلعت عام 2011، لكنهُ كان يذهب إلى سوريا باستمرار حتى في عهد النظام. آنذاك، لم يكن على مُناف أي ملفٍ أمنيّ، فهو لم يأتِ مع
النازحين
عند بداية الحرب
السورية
، بل سبقهم إلى هنا بسنوات وتحديداً منذ العام 2003، أي أنه يعرفُ لبنان منذ 22 عاماً.
يسعى مناف في حماة إلى إعادة تأسيس حياته وترميمها بعد الحرب، فهو قرّر إرسال أموالٍ شهرية إلى هناك لتأهيل منزله وترميمه تمهيداً للسكن هناك مُجدداً. أما أطفاله فيسبقون في لبنان، لوجودهم في المدرسة، ولكن العودة لن تكون بعيدة وإن كانت غير دائمة خصوصاً خلال فترات الصيف.
الأمن مُستتب
لا يخشى مناف بتاتاً أي شيء
على الطريق
بين سوريا ولبنان وأيضاً داخل بلاده، ويقولُ: "الأمن مُستتب جداً.. هناك إجراءات أمنية في نقاطٍ عديدة.. ما إن تمرّ بحاجز أمني حتى يكون التعاملُ سهلاً جداً.. لا يسألك أحد ما هي طائفتك أو دينك.. لا أموال تُدفع للعناصر العسكرية مثلما كان يحصل مع ضباط وعناصر النظام السوري. كل الأمور سهلة جداً".
يستذكر مناف الرسوم التي كان يدفعها عند
الأمن العام
السوريّ في عهد النظام السابق، فيُشير إلى ما يُسمى بـ"الخدمة الطرقية"، وهي رسم كان يُدفع على المركبة التي تدخلُ إلى البلاد، ويضيف: "في السابق، كانت هذه الخدمة بـ70 دولاراً، أما اليوم فباتت بـ15 دولاراً.. الإجراءات فورية وسريعة ولا انتظار".
وختم: "الأمور اختلفت كثيراً.. العودة إلى سوريا وأحضان بلادنا لا يضاهيها شيء.. لبنان احتضننا طويلاً ومن خلاله رسمنا حياتنا وهو بلد قدم لنا الكثير الكثير".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
5 مسارات لإنهاء "حرب غزة".. شبكة أميركية تسردها
Lebanon 24
5 مسارات لإنهاء "حرب غزة".. شبكة أميركية تسردها
04/10/2025 22:13:49
04/10/2025 22:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
Lebanon 24
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
04/10/2025 22:13:49
04/10/2025 22:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
Lebanon 24
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
04/10/2025 22:13:49
04/10/2025 22:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة لـ"العربية": لبنان وسوريا يصران على التعاون وضبط الحدود ونتوقع الكثير خلال زيارة الوفد السوري الرسمي
Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة لـ"العربية": لبنان وسوريا يصران على التعاون وضبط الحدود ونتوقع الكثير خلال زيارة الوفد السوري الرسمي
04/10/2025 22:13:49
04/10/2025 22:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
نظام بشار الأسد
الأمن العام
بشار الأسد
شمال لبنان
على الطريق
النازحين
السورية
لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
Lebanon 24
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
14:38 | 2025-10-04
04/10/2025 02:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
14:21 | 2025-10-04
04/10/2025 02:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
Lebanon 24
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:59 | 2025-10-04
04/10/2025 01:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
Lebanon 24
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
13:43 | 2025-10-04
04/10/2025 01:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
14:56 | 2025-10-04
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:38 | 2025-10-04
آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة
14:21 | 2025-10-04
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
13:59 | 2025-10-04
إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"
13:43 | 2025-10-04
باسيل: "المقاومة أخطأت" والنظام اللبناني أصبح فاشلاً
13:37 | 2025-10-04
اتحاد بلديات جرد القيطع أطلق حملة ازالة النفايات على طريق بزال - فنيدق
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 22:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 22:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 22:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24