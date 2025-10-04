Advertisement

لبنان

"لا دفع للأموال".. تفاصيل رحلة بين لبنان وسوريا تسردها قصّة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-10-2025 | 04:30
A-
A+



Doc-P-1425140-638951743824596935.jpeg
Doc-P-1425140-638951743824596935.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الطريقُ بين لبنان وسوريا سالكة بسهولة. السُّوريون يعودون إلى بلدهم من لبنان، ومنهم من يذهب للزيارة ثم يعود لوجود ارتباطاتٍ تفرض عليه الحضور داخل لبنان.
Advertisement


الرحلة من لبنان إلى سوريا لم تعد صعبة، وبواسطة "دفتر عبور"، تحصلُ عليه من الجانب اللبناني، يمكنكَ الدخول إلى سوريا بواسطة سيارتك الخاصة، علماً أن الأمر ذاته كان قائماً قبل سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.


يتحدّث السوري مناف (إسم مستعار) لـ"لبنان24" عن رحلته إلى حماة مؤخراً، فيقولُ إنه مرّ من معبر العريضة في شمال لبنان، حيث أتمّ كافة الإجراءات القانونية ودخل إلى سوريا.


يتحدّث مناف عن رحلته الطويلة التي استمرّت لـ15 يوماً، ويقول: "كل شيء تغيّر وبتنا نشعرُ أننا بأمانٍ أكثر.. لا أحد يلاحقنا ولا أحد يراقبنا.. في عهد النظام السابق، كُنا نشعر بأننا قيد الاعتقال في أيّ وقت.. أما الآن، وبعد قرابة عامٍ على سقوط النظام، بتنا نرى سوريا الجديدة.. الطرقات نظيفة.. الوضعُ هادئ.. لا شيء مخيف".


مناف تواجد في لبنان منذ سنوات طويلة وقبل الأزمة التي اندلعت عام 2011، لكنهُ كان يذهب إلى سوريا باستمرار حتى في عهد النظام. آنذاك، لم يكن على مُناف أي ملفٍ أمنيّ، فهو لم يأتِ مع النازحين عند بداية الحرب السورية، بل سبقهم إلى هنا بسنوات وتحديداً منذ العام 2003، أي أنه يعرفُ لبنان منذ 22 عاماً.


يسعى مناف في حماة إلى إعادة تأسيس حياته وترميمها بعد الحرب، فهو قرّر إرسال أموالٍ شهرية إلى هناك لتأهيل منزله وترميمه تمهيداً للسكن هناك مُجدداً. أما أطفاله فيسبقون في لبنان، لوجودهم في المدرسة، ولكن العودة لن تكون بعيدة وإن كانت غير دائمة خصوصاً خلال فترات الصيف.


الأمن مُستتب

لا يخشى مناف بتاتاً أي شيء على الطريق بين سوريا ولبنان وأيضاً داخل بلاده، ويقولُ: "الأمن مُستتب جداً.. هناك إجراءات أمنية في نقاطٍ عديدة.. ما إن تمرّ بحاجز أمني حتى يكون التعاملُ سهلاً جداً.. لا يسألك أحد ما هي طائفتك أو دينك.. لا أموال تُدفع للعناصر العسكرية مثلما كان يحصل مع ضباط وعناصر النظام السوري. كل الأمور سهلة جداً".


يستذكر مناف الرسوم التي كان يدفعها عند الأمن العام السوريّ في عهد النظام السابق، فيُشير إلى ما يُسمى بـ"الخدمة الطرقية"، وهي رسم كان يُدفع على المركبة التي تدخلُ إلى البلاد، ويضيف: "في السابق، كانت هذه الخدمة بـ70 دولاراً، أما اليوم فباتت بـ15 دولاراً.. الإجراءات فورية وسريعة ولا انتظار".
وختم: "الأمور اختلفت كثيراً.. العودة إلى سوريا وأحضان بلادنا لا يضاهيها شيء.. لبنان احتضننا طويلاً ومن خلاله رسمنا حياتنا وهو بلد قدم لنا الكثير الكثير".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
5 مسارات لإنهاء "حرب غزة".. شبكة أميركية تسردها
lebanon 24
04/10/2025 22:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن ‏الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
lebanon 24
04/10/2025 22:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
lebanon 24
04/10/2025 22:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة لـ"العربية": لبنان وسوريا يصران على التعاون وضبط الحدود ونتوقع الكثير خلال زيارة الوفد السوري الرسمي
lebanon 24
04/10/2025 22:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

نظام بشار الأسد

الأمن العام

بشار الأسد

شمال لبنان

على الطريق

النازحين

السورية

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24