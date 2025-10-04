Advertisement

لبنان

لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:31
أشارت صفحة Severe Weather Lebanon  المتخصصة بالأحوال الجوية إلى انه بعد مواسم مُتتالية دافئة نسبيا وقليلة الامطار بفعل عوامل مناخية كثيرة ومن ضمنها ظاهرة النينيو أي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، تُظهر المؤشرات المناخية العالمية إلى احتمال عودة لانينيا (انخفاض حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي) خلال شتاء 2025–2026.
ورأت انه في حال تحقق ذلك، قد نشهد موسمًا أبرد وأكثر أمطارًا وعواصف من السنوات الأخيرة. 
 
