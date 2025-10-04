لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026

Advertisement

أشارت صفحة Severe Weather Lebanon المتخصصة بالأحوال الجوية إلى انه بعد مواسم مُتتالية دافئة نسبيا وقليلة الامطار بفعل عوامل مناخية كثيرة ومن ضمنها ظاهرة النينيو أي ارتفاع حرارة مياه الشرقي، تُظهر المؤشرات المناخية العالمية إلى احتمال عودة لانينيا (انخفاض حرارة مياه الاستوائي الشرقي) خلال شتاء 2025–2026.ورأت انه في حال تحقق ذلك، قد نشهد موسمًا أبرد وأكثر أمطارًا وعواصف من السنوات الأخيرة.