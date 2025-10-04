Advertisement

لبنان

جشي: سلاح المقاومة ضمانة وجود لبنان

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:03
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، أنّ خيار الشهادة والمقاومة هو خيار ثقافي وإيماني قبل أن يكون خياراً سياسياً أو عسكرياً، وقال: "ثقافتنا وقيمنا فرضت علينا أن نختار طريق الشهادة، لأننا قوم لا نخدع ولا نركع إلا لله عز وجل وهذا ما تعلمناه من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام".
وخلال كلمته في الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة كفرتبنيت للشهيد محمد حسين ياسين، في حضور شخصيات وفاعليات وعوائل الشهداء والأهالي، شدّد جشي على أنّ "مواجهة العدو الإسرائيلي قدرٌ لا مفر منه"، موضحاً أن "الإمام الصدر وصف هذا العدو بالشر المطلق فيما شبّهه الإمام الخميني بالغدّة السرطانية التي لا يمكن التعايش معها"، وأضاف: "هذا العدو لا إمكانية للتفاهم معه ولا لأي صيغة أخرى ولذلك لا بد من مواجهته وهذا بالنسبة لنا بلاء وامتحان ولكنه في الوقت نفسه رحمة وكرامة من الله".

وتوقف جشي عند السياسة الأميركية في المنطقة، لافتاً إلى أن "واشنطن تمارس سياسة فرض السلام بالقوة"، موضحاً أن وزير الحرب الأميركي يكرر أن ضمان السلام يبدأ بالاستعداد للحرب وهذا يعني أن السلام لديهم لا يقوم على العدل بل على الاستسلام والخضوع والأميركيون يريدون إخضاع الشعوب وفرض إرادتهم بالقوة والأدلة على ذلك كثيرة وواضحة.

وأشار  إلى أن "لبنان ليس خارج دائرة الاستهداف"، مؤكداً أنّ "الأميركيين والإسرائيليين يصرّحون علناً بأنهم يريدون نزع سلاح حزب الله وتابع: برّاك قالها بصراحة يريدون نزع السلاح الذي يهدد أمن إسرائيل كما أنهم يقولون للدولة اللبنانية "دبري أمرك" وكأنهم لا يمانعون اندلاع حرب أهلية إذا كان ذلك يخدم مشروعهم".

وفي السياق، تطرق جشي إلى الملف الإيراني، مشيراً إلى أن "واشنطن تواصل تهديدها للمشروع النووي الإيراني وتزعم القضاء عليه مؤكداً أن هذا جزء من المشهد الشامل لإخضاع المنطقة والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها"، وأضاف: "المشروع الأميركي يسعى للهيمنة العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية على شعوب المنطقة".

وشدد على أن الخطاب السياسي الإسرائيلي يتكامل مع المشروع الأميركي مستشهداً بتصريحات رئيس وزراء العدو نتنياهو الذي أعلن أنه بصدد تدمير محور المقاومة وعرض خريطة لإسرائيل الكبرى التي تشمل لبنان بكامله كما ذكّر بتصريحات برّاك الذي وصف حزب الله وإيران بأنهما أفعى يجب قطع رأسها في العمق.

وأبدى جشّي أسفه لتماهي بعض أركان السلطة في لبنان مع هذا المشروع، مؤكداً أنهم يعيشون وهماً، وقال: "من يعتقد أنه سيكون بمنأى عن الخطر بعد القضاء على المقاومة فهو مخطئ. الخطر سيطال لبنان كله".

وأكد أن "الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها دفاعاً عن وجودهم ومبادئهم"، وقال: "نحن مستعدون لمواجهة هذا المشروع مواجهة كربلائية وواثقون بالنصر لأننا أصحاب الحق والأرض وهذا وعد الله".

وأضاف: "أن التخلي عن المواجهة أو إبداء الضعف يعني الخنوع والاستسلام وهو ما ترفضه القيم الدينية والثقافية لشعب المقاومة مشيراً إلى شعار الإمام الحسين "هيهات منا الذلة" الذي يشكل عنوان الموقف المقاوم في مواجهة كل التحديات.

وختم جشي بتأكيد أن "الوعود الأميركية حول الأمن والرفاه مجرد خداع"، وقال: "إذا سلّمنا سلاحنا فلن يكون مصيرنا الأمن بل القتل والترحيل والذبح والتهجير والأميركي الغادر يسعى لتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي الذي فشل في الميدان وما عجز عنه الإسرائيلي لن يحققه الأميركي بإذن الله".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24