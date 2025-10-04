"بيئياً".. هذا ما طُلب من أصحاب المولدات

بدأت بلديات عديدة التشديد في ملف المولدات ضمن نطاقها خصوصاً من الناحية البيئية.



Advertisement وتبيَّن أن راسلت بلديات عديدة لمراقبة وإلزام أصحاب المولدات بتركيب "فلاتر" للمولدات وليس كواتم للصوت فقط، على أن يكون الالتزامُ فورياً بذلك ومن دون أي تردُّد أو امتناع. وتبيَّن أن راسلت بلديات عديدة لمراقبة وإلزام أصحاب المولدات بتركيب "فلاتر" للمولدات وليس كواتم للصوت فقط، على أن يكون الالتزامُ فورياً بذلك ومن دون أي تردُّد أو امتناع.