لبنان

"بيئياً".. هذا ما طُلب من أصحاب المولدات

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:15
بدأت بلديات عديدة التشديد في ملف المولدات ضمن نطاقها خصوصاً من الناحية البيئية.
 

وتبيَّن أن وزارة البيئة راسلت بلديات عديدة لمراقبة وإلزام أصحاب المولدات بتركيب "فلاتر" للمولدات وليس كواتم للصوت فقط، على أن يكون الالتزامُ فورياً بذلك ومن دون أي تردُّد أو امتناع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

