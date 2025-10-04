Advertisement

لبنان

رئيس ديوان المحاسبة شكر لرئيس الجمهورية زيارته: حافز لمزيد من الجهد في سبيل حماية المال العام

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:17
Doc-P-1425156-638951771934801205.png
Doc-P-1425156-638951771934801205.png photos 0
شكر الرئيس الأول لديوان المحاسبة القاضي محمد بدران لرئيس الجمهورية بعد زيارته الديوان "هذا الدعم اللامحدود لديوان المحاسبة، المؤسسة الدستورية التي لحظها الدستور، والتي لا تزال تواجه تحديات جسيمة على الصعيدين البشري والمادي".
وقال بيان للديوان: "محطّة تاريخية شهدها ديوان المحاسبة يوم الجمعة، الواقع في ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥، بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث التقى الرئيس الأوّل القاضي محمد بدران، الذي أطلعه على سير العمل في الديوان".

أضاف: "شدّد فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارته لديوان المحاسبة على دعمه الكامل للديوان مؤكدًا أهمية دوره في صون المال العام وتحقيق المصلحة العامة. وما رافق هذه الزيارة من مواقف، يُجسّد صورة رجل الدولة بإمتياز، الساعي إلى تكريس حكم القانون وترسيخ دولة المؤسسات. وبهذه المناسبة، يتقدم الرئيس الأول لديوان المحاسبة، بإسمه وإسم كافة أعضاء مجلس الديوان ورؤساء الغرف وجميع القضاة والمراقبين والمدققين والموظفين الإداريين، بأسمى آيات الشكر والتقدير والإمتنان لفخامته على هذا الدعم اللامحدود لديوان المحاسبة، المؤسسة الدستورية التي لحظها الدستور، والتي لا تزال تواجه تحديات جسيمة على الصعيدين البشري والمادي".

وختم: "إن هذا الدعم يُشكّل حافزًا لمزيد من الجهد والعطاء في سبيل حماية المال العام وخدمة المصلحة العامة، ويعكس إلتزام فخامة الرئيس بتمكين المؤسسات الدستورية وتعزيز دورها الحيوي في الدولة".
