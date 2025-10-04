ناصر الدين من لعكار: لا غنى عن الدولة

Advertisement

بدأ العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته إلى محافظة بافتتاح المركز الطبي البلدي في بلدة المحمرة، في احتفال رسمي حضره النائبان وليد البعريني ومحمد يحيى، ممثل محافظ عكار خالد فوزي المرعبي، وشخصيات دينية، ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلو المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وحشد من الفاعليات الصحية والاجتماعية وأركان العمل الطبي في عكار.استُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة ترحيبية للإعلامي منذر المرعبي، وأكد أن "افتتاح هذا الصرح الطبي يشكل خطوة نوعية في تعزيز حق المواطنين في الطبابة والرعاية الصحية في منطقة طالها الحرمان طويلاً".وألقى رئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان كلمة رحّب فيها بالوزير ناصر الدين والنواب والفاعليات، قائلاً: "معالي الوزير، إن حضوركم اليوم بيننا يؤكد حرصكم على دعم وتعزيز القطاع الصحي، ولا سيّما خدمات الرعاية الصحية الأولية في عكار. تأسيس المركز جاء ثمرة شراكة طويلة بدأت عام 2018 بين بلدية المحمرة وبلدية أوفنباخ ، ساهمت في مواجهة التحديات الصحية خلال أزمة ، ورفعت الوعي الصحي بين الأهالي".أضاف: "البلدية اشترت قطعة أرض وبنت هذا المبنى المؤلف من طابقين، فيما تكفّل الشعب الألماني بتجهيزاته الطبية، ثم جاء دعم المجلس النرويجي للاجئين بتمويل من البنك الألماني للتنمية لإتمام التأهيل الداخلي وفق المعايير الصحية الحديثة. المهمة لم تنتهِ بعد، فاستدامة المركز وتفعيل خدماته تتطلب دعم لتغطية التكاليف التشغيلية وأجور الكادر الطبي والتمريضي، وندعو إلى دعم المراكز الصحية بطريقة عادلة ومنصفة دون تمييز، لأن الرعاية الأولية هي الأساس في الوقاية وتقليل كلفة الاستشفاء."وختم: "معالي الوزير، نؤمن أنكم أهل للأمانة، ونأمل أن تحظى عكار، بما تعانيه من حرمان وفقر وأعباء نزوح، بدعمٍ استثنائي يعزز صمودها ويرفع شأنها."بدوره، أشار البعريني إلى أن "المنطقة تحتاج إلى التكاتف والتعاون لإيصال صوتها إلى المراجع المختصة"، مؤكداً على "ضرورة دعم مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، والعمل على إنشاء مستشفى حكومي جديد في منطقة القيطع لما لذلك من أهمية ملحة لتأمين الخدمة الصحية لأهالي عكار كافة."، تحدث محمود أحمد ممثل المجلس النرويجي للاجئين، مشيدًا بالتعاون المثمر مع بلدية المحمرة، ومؤكدًا أن "إعادة تأهيل المبنى تمت وفق أعلى المواصفات بفضل الدعم المحلي والدولي، وحرص الجميع على أن يكون المركز في خدمة أبناء المنطقة دون استثناء."ناصر الدينثم ألقى الوزير ركان ناصر الدين كلمةً أعرب فيها عن سعادته بزيارة عكار، وقال: "عكار هي الرافدة لكل طاقات شباب ، وأشعر بانتماء حقيقي لأبناء هذه المنطقة. ليس لنا غنى عن الدولة، ولكن عندما تغيب، لا أحد يمكنه أن يملأ مكانها."وأشار إلى أن "الوزارة تضع دعم الرعاية الصحية الأولية في صلب أولوياتها"، معلنًا: "سنعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان، كما سنقوم بتأمين الأدوية المزمنة على نفقة . وقد أدرجنا بندًا يلحظ مساهمة مالية لكل مركز عن كل مستفيد من خدماته."في ختام الاحتفال، غرس الوزير ناصر الدين شجرة زيتون في باحة المركز رمزًا للسلام والعطاء، ثم قصّ الشريط التقليدي إيذانًا بافتتاح المركز رسميًا، وجال مع الحضور في أقسامه. وفي المناسبة، قُدّمت دروع تكريمية للوزير وللمجلس النرويجي للاجئين تقديرًا لجهودهما في دعم القطاع الصحي في عكار.وشارك بتقديم الدروع بالاضافة الى رئيس البلدية عثمان النواب ومختار البلدة احمد سلمىواختُتمت الزيارة بجولة لمعالي الوزير شملت: دار الإفتاء في حلبا ولقاء مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا، طبابة قضاء عكار، دار مطرانية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس حيث استقبله المطران باسيليوس منصور، قبل أن يختتم زيارته في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.