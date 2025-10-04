Advertisement

لبنان

ناصر الدين من لعكار: لا غنى عن الدولة

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1425159-638951773563015268.png
Doc-P-1425159-638951773563015268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته إلى محافظة عكار بافتتاح المركز الطبي البلدي في بلدة المحمرة، في احتفال رسمي حضره النائبان وليد البعريني ومحمد يحيى، ممثل محافظ عكار خالد فوزي المرعبي، وشخصيات دينية، ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلو المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وحشد من الفاعليات الصحية والاجتماعية وأركان العمل الطبي في عكار.
Advertisement

استُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة ترحيبية للإعلامي منذر المرعبي، وأكد أن "افتتاح هذا الصرح الطبي يشكل خطوة نوعية في تعزيز حق المواطنين في الطبابة والرعاية الصحية في منطقة طالها الحرمان طويلاً".

وألقى رئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان كلمة رحّب فيها بالوزير ناصر الدين والنواب والفاعليات، قائلاً: "معالي الوزير، إن حضوركم اليوم بيننا يؤكد حرصكم على دعم وتعزيز القطاع الصحي، ولا سيّما خدمات الرعاية الصحية الأولية في عكار. تأسيس المركز جاء ثمرة شراكة طويلة بدأت عام 2018 بين بلدية المحمرة وبلدية أوفنباخ الألمانية، ساهمت في مواجهة التحديات الصحية خلال أزمة كورونا، ورفعت الوعي الصحي بين الأهالي".

أضاف: "البلدية اشترت قطعة أرض وبنت هذا المبنى المؤلف من طابقين، فيما تكفّل الشعب الألماني الكريم بتجهيزاته الطبية، ثم جاء دعم المجلس النرويجي للاجئين بتمويل من البنك الألماني للتنمية لإتمام التأهيل الداخلي وفق المعايير الصحية الحديثة. المهمة لم تنتهِ بعد، فاستدامة المركز وتفعيل خدماته تتطلب دعم وزارة الصحة لتغطية التكاليف التشغيلية وأجور الكادر الطبي والتمريضي، وندعو إلى دعم المراكز الصحية بطريقة عادلة ومنصفة دون تمييز، لأن الرعاية الأولية هي الأساس في الوقاية وتقليل كلفة الاستشفاء."

وختم: "معالي الوزير، نؤمن أنكم أهل للأمانة، ونأمل أن تحظى عكار، بما تعانيه من حرمان وفقر وأعباء نزوح، بدعمٍ استثنائي يعزز صمودها ويرفع شأنها."

بدوره، أشار البعريني إلى أن "المنطقة تحتاج إلى التكاتف والتعاون لإيصال صوتها إلى المراجع المختصة"، مؤكداً على "ضرورة دعم مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، والعمل على إنشاء مستشفى حكومي جديد في منطقة القيطع لما لذلك من أهمية ملحة لتأمين الخدمة الصحية لأهالي عكار كافة."

من جهته، تحدث محمود أحمد ممثل المجلس النرويجي للاجئين، مشيدًا بالتعاون المثمر مع بلدية المحمرة، ومؤكدًا أن "إعادة تأهيل المبنى تمت وفق أعلى المواصفات بفضل الدعم المحلي والدولي، وحرص الجميع على أن يكون المركز في خدمة أبناء المنطقة دون استثناء."

 

ناصر الدين

ثم ألقى الوزير ركان ناصر الدين كلمةً أعرب فيها عن سعادته بزيارة عكار، وقال: "عكار هي الرافدة لكل طاقات شباب لبنان، وأشعر بانتماء حقيقي لأبناء هذه المنطقة. ليس لنا غنى عن الدولة، ولكن عندما تغيب، لا أحد يمكنه أن يملأ مكانها."

وأشار إلى أن "الوزارة تضع دعم الرعاية الصحية الأولية في صلب أولوياتها"، معلنًا: "سنعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان، كما سنقوم بتأمين الأدوية المزمنة على نفقة الدولة اللبنانية. وقد أدرجنا بندًا يلحظ مساهمة مالية لكل مركز عن كل مستفيد من خدماته."

 

في ختام الاحتفال، غرس الوزير ناصر الدين شجرة زيتون في باحة المركز رمزًا للسلام والعطاء، ثم قصّ الشريط التقليدي إيذانًا بافتتاح المركز رسميًا، وجال مع الحضور في أقسامه. وفي المناسبة، قُدّمت دروع تكريمية للوزير وللمجلس النرويجي للاجئين تقديرًا لجهودهما في دعم القطاع الصحي في عكار.

وشارك بتقديم الدروع بالاضافة الى رئيس البلدية عثمان النواب ومختار البلدة احمد سلمى

واختُتمت الزيارة بجولة لمعالي الوزير شملت:  دار الإفتاء في حلبا ولقاء سماحة مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا، طبابة قضاء عكار، دار مطرانية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس حيث استقبله المطران باسيليوس منصور، قبل أن يختتم زيارته في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: الصحة لا تعرف ديناً ولا منطقة ولا حزباً
lebanon 24
04/10/2025 22:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: أي حضانة لا تلتزم شروط تجديد الترخيص ستُقفل
lebanon 24
04/10/2025 22:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين من الدوحة: نعمل على دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية
lebanon 24
04/10/2025 22:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين من "اللبنانية": ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي
lebanon 24
04/10/2025 22:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

وزارة الصحة

وزير الصحة

الألمانية

اللبنانية

من جهته

كورونا

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24