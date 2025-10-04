Advertisement

لبنان

قوى الأمن عمّمت صورة "معين"... إليكم ما كان يفعله بعاملات فليبينيات

Lebanon 24
04-10-2025 | 05:51
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات الفليبينيات (عاملة منزل) ضدّ مجهول بجرم الاحتيال والابتزاز والاستيلاء على مبلغ 3500 د. أ. وجواز سفرها الفليبيني، بحجّة تسوية أوراق إقامتها في المديرية العامّة للأمن العام اللبناني.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد كامل هويّته وتوقيفه في محلّة الحمراء، ويدعى:

ع. ح. (مواليد 1978، فلسطيني) وهو معروف بلقب (معين)
وقد تبين انّه من أصحاب السوابق.

بالتحقيق معه، ومواجهته بالأدلّة والبراهين، اعترف بما نسب إليه، وبتفتيش منزله عثر بداخله على ثلاثة جوازات سفر لعاملات فليبينيات الجنسية.

لذلك، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء صورة الموقوف، وتطلب ممّن وقع ضحيّته، الحضور إلى مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن أو الاتّصال على الأرقام التالية: 810170 – 01 و810171- 01 و789449-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
