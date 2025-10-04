Advertisement

لبنان

كلمة مرتقبة لنعيم قاسم في هذا الموعد

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1425172-638951800183543403.jpg
Doc-P-1425172-638951800183543403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنَّ أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، سيلقي كلمة، اليوم السبت، خلال احتفال سيُقام بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ نبيل قاووق.
Advertisement
 
 
 
وذكر الحزب أن كلمة قاسم ستُبث عند الساعة الـ4 عصراً بتوقيت بيروت، وذلك في مجمع المجتبى - الحدث.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
كلمة لنعيم قاسم الأسبوع المُقبل
lebanon 24
04/10/2025 22:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا.. كلمة لنعيم قاسم
lebanon 24
04/10/2025 22:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله" اليوم
lebanon 24
04/10/2025 22:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله"
lebanon 24
04/10/2025 22:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مجمع المجتبى

نبيل قاووق

حزب الله

بيروت

قاووق

قاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24