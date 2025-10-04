Advertisement

لبنان

عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان

04-10-2025 | 06:19
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "لمن يسوق لتعديل قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان، يظلم الأجراء والعاملين في القطاعين العام والخاص، ويجعلهم عند سماعهم ذلك يقلقون على حقوقهم، نقول ان هذا لن يحصل، مهما كانت التبريرات والاجتهادات! القانون الحالي ساري المفعول لحين البدء بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية!!!".
لبنان

إقتصاد

بلال عبد الله

عبد الله

بلال عبد

بري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24