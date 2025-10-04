Advertisement

لبنان

بالصور... سماع دويّ إنفجار في طرابلس وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:41
سُمِعَ دويّ انفجار في مدينة طرابلس، تبيّن بحسب معلومات "لبنان 24"، أنّ بطاريّة ليثيوم انفجرت في "بورة" في منطقة سقي التبانة.
وأشارت المعلومات إلى إصابة عاملين بجروحٍ طفيفة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادثة.
 
 
 
 
