لبنان

في المعاملتين... العثور على جثة تحت جسر "الهوم سيتي"

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:09
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر تحت جسر الهوم سيتي - المعاملتين.
وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.
 
 
 
