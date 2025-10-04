في المعاملتين... العثور على جثة تحت جسر "الهوم سيتي"

أفادت " "، عن العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر تحت جسر - المعاملتين.

Advertisement

وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.