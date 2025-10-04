Advertisement

لبنان

غداً.. هذا ما سيشهده الطريق الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر عماد مغنية

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:12
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: 

ستقوم شركة متعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر عماد مغنية، وتحديدًا حاجز الجيش اللبناني.
سيتمّ قطع الطريق تدريجيًّا، وتحويل السير إلى الطريق المحاذي للجسر على خمسة أجزاء من قبل الشركة المذكورة، لتنفيذ الأشغال، وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 5-10-2025 ولحين الانتهاء من الأعمال.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
