غداً.. هذا ما سيشهده الطريق الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر عماد مغنية

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم شركة متعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت الممتدّ من الصيّاد حتّى جسر ، وتحديدًا حاجز .سيتمّ قطع الطريق تدريجيًّا، وتحويل السير إلى الطريق المحاذي للجسر على خمسة أجزاء من قبل الشركة المذكورة، لتنفيذ الأشغال، وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 من تاريخ 5-10-2025 ولحين الانتهاء من الأعمال.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.