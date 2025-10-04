إحتجاج في سحمر بعد هدم مشروع إنمائي

أوقفت القوى الأمنية ورش إعادة إعمار لمنازل دمرت خلال العدوان ، كما هدمت مشروعا إنمائيا لغياب التراخيص.

Advertisement

وسارع الأهالي إلى التحرك اعتراضا، برفقة رئيس البلدية ، ونفذوا اعتصاما إحتجاجيّاً ضد ما وصفوه بـ"الإجراءات التعسفية".