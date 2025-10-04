Advertisement

لبنان

إحتجاج في سحمر بعد هدم مشروع إنمائي

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:47
أوقفت القوى الأمنية ورش إعادة إعمار لمنازل دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، كما هدمت مشروعا إنمائيا لغياب التراخيص.
وسارع الأهالي إلى التحرك اعتراضا، برفقة رئيس البلدية محمد الخشن، ونفذوا اعتصاما إحتجاجيّاً ضد ما وصفوه بـ"الإجراءات التعسفية".
Bsharri Square مشروع إنمائي يعيد الحياة الاقتصادية والسياحية إلى البلدة (صور)
lebanon 24
04/10/2025 22:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"
lebanon 24
04/10/2025 22:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا محمد عباس شعشوع قائد سلاح المدفعية بحزب الله في سحمر
lebanon 24
04/10/2025 22:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما أعلنته "الصحة" عن غارات سحمر والنبطية وعيترون
lebanon 24
04/10/2025 22:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد الخشن

الإسرائيلي

إسرائيل

الترا

دوان

سحمر

تابع
