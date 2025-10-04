تسهيلات جديدة للمستفيدين من الفحوصات المخبرية في مستشفى البترون

Advertisement

أعلنت إدارة مستشفى الدكتور أميل في بيان، عن "اتخاذ مجموعة من التسهيلات الجديدة، بهدف دعم أبناء وتشجيعهم على إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة".وتتضمن هذه التسهيلات اعتماد خصومات على الفحوصات المخبرية الخارجية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الواقع في 6 تشريت الأول. وتشمل هذه التسهيلات منح المستشفى حسما بنسبة 20% للمستفيدين من تقديمات ، بالإضافة إلى عدم استيفاء فروقات التأمين (Insurance) التي قد تصل إلى 15%.ويأتي هذا القرار في إطار المستشفى بتقديم بأسعار مدروسة، والعمل على تخفيف الأعباء عن أبناء منطقة .