لبنان

تسهيلات جديدة للمستفيدين من الفحوصات المخبرية في مستشفى البترون

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:30
أعلنت إدارة مستشفى الدكتور أميل البيطار في بيان، عن "اتخاذ مجموعة من التسهيلات الجديدة، بهدف دعم أبناء منطقة البترون وتشجيعهم على إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة".
وتتضمن هذه التسهيلات اعتماد خصومات على الفحوصات المخبرية الخارجية، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الواقع في 6 تشريت الأول. وتشمل هذه التسهيلات منح المستشفى حسما بنسبة 20% للمستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، بالإضافة إلى عدم استيفاء فروقات التأمين (Insurance) التي قد تصل إلى 15%.

ويأتي هذا القرار في إطار التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسعار مدروسة، والعمل على تخفيف الأعباء عن أبناء منطقة البترون.
