الجيش: توقيف شخصين لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية (صور)

صدر عن – البيان الآتي:أوقفت دوريّتان من على طريق اللبوة – المواطن (خ.ح.)، وفي منطقة – المتن السوري (ا.ر.) لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية وصادرت كمية منها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.