لبنان

الجيش: توقيف شخصين لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية (صور)

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:36
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دوريّتان من مديرية المخابرات على طريق اللبوة عرسالبعلبك المواطن (خ.ح.)، وفي منطقة الفنار – المتن السوري (ا.ر.) لاتجارهما بالأسلحة والذخائر الحربية وصادرت كمية منها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
 
