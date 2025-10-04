Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان: معاً نستطيع ان نعيد بناء الدولة وفقاً للدستور

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1425207-638951858370438043.jpg
Doc-P-1425207-638951858370438043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان اليوم: "يكرر حزب الله دعوته إلى الدولة ومسؤوليها لـ«بلّ» قراراتهم، من إعلان بعبدا إلى مقررات مجلس الوزراء الحالي، وكأن هذه السلطات وهؤلاء المسؤولين لا صلة لهم بالشرعية الدستورية، أو كأنهم مجرد فرقاء معارضين. يا ليت صار «بلّ» قرار حرب الإسناد لدى إطلاقها، قبل أن يُبتلى الوطن والشعب ـ حجرًا وبشرًا ـ بنتائجها الكارثية، التي شملت للأسف، أكثر ما شملت، الفريق الذي أطلقها نفسه. معاً نستطيع ان نعيد بناء الدولة ووفقاً للدستور والتعاون وليس بالرفض وبالتهكم والتهديد مع الاشارة ان الانتقاد والمعارضة هما عمل شرعي واخلاقي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قسد: نريد أن يحمي الجيش السوري الجميع وفقا للدستور (العربية)
lebanon 24
04/10/2025 22:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: نعيد بناء الإدارة على أسس الكفاءة والشفافية
lebanon 24
04/10/2025 22:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية: الحكومة الاتحادية تؤكد ضرورة التزام الجهات المختصة بالسليمانية باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقًا للدستور
lebanon 24
04/10/2025 22:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: الحكومة الألمانية تتوقع من إيران أن تعيد بناء الثقة وتسمح بتفتيش منشآتها
lebanon 24
04/10/2025 22:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد ميشال سليمان

الرئيس سليمان

مجلس الوزراء

ميشال سليمان

العماد ميشال

عماد ميش

حزب الله

المعارضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24