Advertisement

لبنان

رئيس الهيئة التنفيذية في "أمل" دعا الحكومة إلى التزام إعادة الإعمار

Lebanon 24
04-10-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1425212-638951868529732784.jpg
Doc-P-1425212-638951868529732784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني خلال لقاءات لفعاليات بلدية واختيارية وتربوية واجتماعية في مكتب الحركة في الهرم، ان "لبنان نفذ كل بنود القرار ١٧٠١ كاملةً، وان الوفود الدولية الراعية لهذا الاتفاق باتت على قناعة راسخة ان على اسرائيل ان توقف اعتداءاتها وتعيد الأسرى وتنسحب من النقاط التي احتلتها". وقال: "الأرض ليست مجرد تراب بل هي عز وكرامة وتاريخ من عنفوان وأن حركة أمل كانت وستبقى السد المنيع لحماية لبنان واللبنانيين امام مخططات العدو الصهيوني وأننا سنسعى لافشال مخططاته باستهداف التي تستهدف بنيتنا الداخلية ومحاولة الاستثمار على مشاريع الفتنة والتشويه الممنهج لكل عمل مقاوم.. ومن هنا نعيد التأكيد ان المقاومة نشأت بعد ان تخلت الدولة عن واجباتها في الدفاع وان الامام الصدر اراد انشاء مجتمع متماسك لمواجهة العدوانية الإسرائيلية الممنهجة على المنطقة برمتها".
Advertisement

أضاف: "نتمسك بجيشنا الذي يحمي كرامة أبنائه ويمنع الاعتداءات ويحفظ الكرامات لمواطنيه وان الاولوية اليوم للتصدي للعدوان الإسرائيلي على الجنوب وعلى لبنان. نجدد التأكيد بأن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، واستغرب كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟  وهذا يدل على انتقائية ضيقة تخدم مصالح فئوية  ولا تصب في مصلحة الوطن الذي نريده وطنا نهائيا لجميع أبنائه . الرئيس نبيه بري ما زال يرى أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهداً بطاولة الحوار في العام ٢٠٠٦ التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك."

ودعا الحكومة إلى "الالتزام بما ورد في بيانها الوزاري لجهة اعتبار إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي أولوية مطلقة وضرورة الاهتمام بالقرى النائية وتنميتها ولاسيما في مناطق بعلبك الهرمل وعكار ولاسيما بعد إطلاق عمل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية بحيث جاء هذا الأمر بعد ان كان الرئيس نبيه بري يطالب به مرارا وتكرارا ولاسيما في مدينة بعلبك عام ٢٠١٨، مع ضرورة السعي لاقرار عفو عام مدروس ولاسيما في هذه المناطق لإعادة الثقة وبناء المواطنة بين اللبنانيين الذين شعروا بتهميش متعمد لهم في مناطق حرمانهم".

 
مواضيع ذات صلة
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
lebanon 24
04/10/2025 22:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التعبئة التربوية في "حزب الله" والمكتب التربوي في "أمل": لإعادة إعمار المدارس
lebanon 24
04/10/2025 22:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"
lebanon 24
04/10/2025 22:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: على الحكومة وضع خطة اعادة الاعمار
lebanon 24
04/10/2025 22:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

المقاومة

حركة أمل

إسرائيل

الراعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24