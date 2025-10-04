Advertisement

لبنان

حمود بحث مع أمل أبو زيد في أوضاع صيدا وجزين

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1425222-638951885927586553.jpg
Doc-P-1425222-638951885927586553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود، في مركز الجماعة في صيدا، النائب السابق  أمل أبو زيد، بحضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.
Advertisement

وبحسب بيان، كان اللقاء مناسبةً للتداول بالأوضاع السياسية العامة في البلاد، وبالأوضاع السياسية والإجتماعية والخدماتية في منطقة صيدا-جزين، وسبل تعزيز التعاون بين المنطقتين لما فيه مصلحة الأهالي.

وأكد الجانبان أهمية التواصل والحوار بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات وتعزيز الإستقرار والتنمية.
مواضيع ذات صلة
"الليطاني" تعتذر من المزارعين: عطل مفاجئ يوقف الري في بلدات صيدا وجزين
lebanon 24
04/10/2025 22:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجماعة الإسلامية بحثت مع قادة الأجهزة أوضاع صيدا والجنوب
lebanon 24
04/10/2025 22:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع دمشقية وكلاوس
lebanon 24
04/10/2025 22:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع طليس في أوضاع النقل
lebanon 24
04/10/2025 22:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

المكتب السياسي

أمل أبو زيد

منطقة صيدا

بسام حمود

نائب رئيس

أبو زيد

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
13:37 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24