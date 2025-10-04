حمود بحث مع أمل أبو زيد في أوضاع صيدا وجزين

Advertisement

استقبل للجماعة الإسلامية في ، في مركز الجماعة في ، النائب السابق ، بحضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري.وبحسب بيان، كان اللقاء مناسبةً للتداول بالأوضاع السياسية العامة في البلاد، وبالأوضاع السياسية والإجتماعية والخدماتية في منطقة صيدا-جزين، وسبل تعزيز التعاون بين المنطقتين لما فيه مصلحة الأهالي.وأكد الجانبان أهمية التواصل والحوار بين مختلف لمواجهة التحديات وتعزيز الإستقرار والتنمية.