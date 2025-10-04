Advertisement

لبنان

قائد اليونيفيل: لن نألو جهدا في مساعدة السكان والاهالي

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:37
Doc-P-1425228-638951893143496557.jpeg
زار القائد العام لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابنيارا  بلدة ياطر الجنوبية، حيث كان في استقباله مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، رئيس البلدية حسان جعفر واعضاء المجلس البلدي، وفاعليات روحية واهالي البلدة.
وقدم القائد ابنيارا عيادة أسنان جاهزة مع عدة وأدوية إلى مركز الرعاية الصحية لمستوصف العباس الطبي في بلدة ياطر الحدودية. 

والقى رئيس البلدية جعفر كلمة قال فيها: "اهلاً وسهلاً بكم في ياطر، انه شرف لنا حضوركم حضرة القائد العام إلى بلدتنا التي عانت كثيراً من ويلات الحرب الهمجية، والتي حصدت ما يقرب من الخمسين شهيداً من أبنائها غير الجرحى والمعوقين. وادّت إلى تدمير ما يقارب 160 منزلاً وتضرر اكثر من 600 منزل. والحمد لله الذي حيّد هذا المركز الطبي بعد ان تمّ تدمير المستوصف الثاني و مراكز الدفاع المدني. نرحب بكم ونشكر جهودكم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا، فإنكم تلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار ومساعدة جيشنا الوطني" .

أضاف: "نحن معنيون كما يوصينا دائماً دولة الرئيس نبيه بري، بالتعاون معكم وتسهيل مهامكم وتعزيز اواصر الصداقة الدائمة، والتي تتمثل اليوم بإختياركم بلدتنا لتقديم مساهمتكم الكريمة لعيادة الأسنان التي سوف توفر على أهالي البلدة الانتقال إلى خارجها لعلاج أسنانهم وخاصة الأطفال والنساء".

ابنيارا

بدوره، اكد  الجنرال ابنيارا ان "اليونيفيل لن تألو جهدا في مساعدة السكان المحليين والاهالي، لا سيما المجتمع المدني والأطفال والنساء، وسنكون دائما إلى جانبهم، ومن هنا، من بلدة ياطر، نقدم هذه الهبة المتواضعة للجنة النسائية في البلدة، وان فريق عملي العسكري والمدني سنعمل كل ما في وسعنا لتقديم المساعدة للسكان".

وقال: "نستطيع النجاح إذا عملنا معا جميعا. اليوم يوم مبارك في ايطاليا، حيث يصادف اليوم عيد القديس سان فرنسيسكو وهو عيد شفيع إيطاليا وحاميها، حيث انه سخر ووهب حياته في خدمة إيطاليا، وبالتالي انه يوم مهم لي" .

وشكر البلدية بشخص رئيسها حسان جعفر "الصديق العزيز و المرجعيات الروحية والفاعليات الجنوبية واهالي البلدة على حفاوة الاستقبال، وحضوركم هو مصدر فخر لي. ومن المهم ان اقف بينكم هنا، وكأني في البلد الذي ولدت فيه. اقول ان اليونيفيل جاهزة لاي طلب تتقدمون به، فنحن حاضرون لتنفيذه".

بدوره، شكر رئيس البلدية لقائد اليونيفيل الهبة، مؤكدا احسن وأفضل العلاقات بين السكان واليونيفيل.

بعدها سلم ابنيارا رئيس البلدية الهبة وتبادلا الدروع التذكارية.
