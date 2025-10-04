مطر: أطفال ونساء ورجال غزة وفلسطين يستحقون العيش بأمان

كتب النائب ايهاب مطر عبر "اكس":



"نأمل أن يكون رد على موقف " " الإيجابي خير تُوقف الحرب الهمجية التي يتعرض لها منذ سنتين، ويمنع من مواصلة سياسة الإبادة من دون رادع، التي ينتهجها رغماً عن إرادة . يستحق أطفال ونساء ورجال غزة وفلسطين العيش بأمان، بعيداً عن كوابيس اليومية" .

Advertisement