لبنان

مطر: أطفال ونساء ورجال غزة وفلسطين يستحقون العيش بأمان

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:53
كتب النائب ايهاب مطر عبر "اكس": 

"نأمل أن يكون رد الرئيس دونالد ترامب على موقف "حماس" الإيجابي فاتحة خير تُوقف الحرب الهمجية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ سنتين، ويمنع بنيامين نتنياهو من مواصلة سياسة الإبادة من دون رادع، التي ينتهجها رغماً عن إرادة العالم كله. يستحق أطفال ونساء ورجال غزة وفلسطين العيش بأمان، بعيداً عن كوابيس الغارات اليومية" .
