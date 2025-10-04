Advertisement

لبنان

حاول دهس عسكريين... هذه هويّة أحد قتلى إشتباكات بعلبك

Lebanon 24
04-10-2025 | 09:20
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن مقتل ح.ع.ن خلال إشتباكات بعلبك بين الجيش ومطلوبين، بعدما حاول دهس عسكريين، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوفهم.
لبنان 24

لبنان

