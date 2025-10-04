Advertisement

لبنان

بالصورة... أطلق النار على كلبٍ وقتله!

Lebanon 24
04-10-2025 | 09:55
قتل أحد المواطنين كلباً في أبي سمراء بالقرب من مسجد خديجة في مدينة طرابلس، بعدما أطلق النار عليه.
وكان الكلب هاجم أحد الأطفال في المحلة المذكورة.
 
 
مسجد خديجة

أبي سمرا

طرابلس

مسجد

