لبنان

لمن تعود الجثة التي عُثِرَ عليها في المعاملتين؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:05
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه بعد معاينة الجثة التي عُثِرَ عليها قرب جسر "الهوم سيتي" في المعاملتين من قبل الطبيب الشرعي نادر الحاج، تبيّن أن الوفاة حصلت قبل 24 ساعة، بعدما سقط أحد السوريين وهو في العقد الخامس من عمره، من مرتفع.
وتم نقل الجثة من قبل عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى البوار الحكومي.
 
 
