حريق بين كفركلا ودير ميماس بسبب قنبلة إسرائيليّة

اندلع حريق في منطقة هورا بين بلدة كفركلا ودير ميماس، جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة في المكان.

وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني من مركزي والخيام وعملت على اخماد النيران.