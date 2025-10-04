Advertisement

لبنان

حريق بين كفركلا ودير ميماس بسبب قنبلة إسرائيليّة

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:17
اندلع حريق في منطقة هورا بين بلدة كفركلا ودير ميماس، جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة في المكان.
 
وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني من مركزي القليعة والخيام  وعملت على اخماد النيران.
حريق ضخم على ضفاف الليطاني ويمتد نحو دير ميماس
lebanon 24
04/10/2025 22:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة على احد البيوت اثناء تشييع شهيد في كفركلا
lebanon 24
04/10/2025 22:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
lebanon 24
04/10/2025 22:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية القت قنبلة في محيط الساحة القديمة في بلدة كفركلا
lebanon 24
04/10/2025 22:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24

