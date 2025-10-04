"الطاقة" تردّ على نائب "الحزب": لا شبهات على الوزارة في ملف البواخر

Advertisement

صدر عن والمياه، البيان الآتي: "خلال إطلالته عبر قناة " " مساء الجمعة ٣/١٠/٢٠٢٥، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب : "في وزراء عليهم شبهات فساد وصفقات وتعيينات لم تراع المعايير والكفاءة. في وزراء عليهم ملفات موجودة بالقضاء واقول لمدعي عام التمييز انت عندك ملف كتير كبير بوزارة الطاقة عن بواخر وقديش كانوا يجيبوها وقديش يبيعوها وما تقول لي رئيس الحكومة عم يضغط حتى ينفّس الجو". لذا يهمنا ان نوضح الآتي:أولاً، لا يوجد أي شبهة فساد بحق والمياه جو الصّدي او فريق عمله كما حاول الايحاء .ثانياً، إن الوزير الصدي هو من تقدم منذ شهر حزيران بأكثر من إخبار أمام بشأن البواخر التي وصلت الى وهذه الاخبارات جميعها موضوع تحقيق لدى الاجهزة الأمنية وبإشراف .ثالثاً، لجنة الاشغال والطاقة النيابية بحثت ملف البواخر بمشاركة نواب من " " وخلصت الى ان وزارة الطاقة برئاسة الوزير الصدي قامت بجميع واجباتها على أكمل وجه واتخذت كل الخطوات الممكنة ولا غبار على أدائها. لذا نحيل فضل الله على زملائه بالكتلة للاستيضاح.رابعاً، يبدو ان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يتزايد عدد من يحاولون رمي الاتهامات جزافاً لتسجيل بطولات وهمية.في الختام، إن ملف البواخر في عهدة القضاء والوزير الصدي إتخذ كل الإجراءات التي تسهّل عمله. أما رمي الاتهامات تلميحاً او توضيحاً فلن ينال من أدائه الشفاف والناصع، لان اللبنانيين يدركون ان مطلقيها يعتاشون على الافتراءات والعراضات الإعلامية".