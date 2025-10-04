Advertisement

لبنان

إشتباكات في حورتعلا.. سقوط إصابات والجيش يتدخّل

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:55
شهدت بلدة حورتعلا البقاعية، مساء السبت، اشتباكاتٍ بين مواطنين من آل المصري، ما استدعى تدخلاً فورياً للجيش لوقف التوتر.
 
وتحدثت المعلومات عن أنّ الإشتباكات أسفرت عن سقوط جريحين، فيما نفذ الجيش انتشاراً واسعاً في البلدة، كما باشر حملة دهم لتوقيف المتورطين.
 
 
 
ووقعت الإشتباكات على خلفية إصابة شخص بإطلاق نار في رجله قبل حوالي شهرين، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24"

