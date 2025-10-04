إشتباكات في حورتعلا.. سقوط إصابات والجيش يتدخّل

شهدت بلدة حورتعلا البقاعية، مساء السبت، اشتباكاتٍ بين مواطنين من آل المصري، ما استدعى تدخلاً فورياً للجيش لوقف التوتر.

وتحدثت المعلومات عن أنّ الإشتباكات أسفرت عن سقوط جريحين، فيما نفذ الجيش انتشاراً واسعاً في البلدة، كما باشر حملة دهم لتوقيف المتورطين.