Advertisement

لبنان

حادثة عند الحدود.. رصاصٌ إسرائيلي يطال لبنانيين!

Lebanon 24
04-10-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1425276-638951991330711110.jpg
Doc-P-1425276-638951991330711110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ جيش العدو الإسرائيليّ أطلق النار باتجاه عددٍ من المواطنين الذين تواجدوا في مُحيط موقع الدواوير بين بلدتي مركبا وحولا في جنوب لبنان.
Advertisement
 

وذكرت المصادر الميدانية أن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.
مواضيع ذات صلة
في الجنوب.. رصاصٌ إسرائيلي يستهدف رعاة لبنانيين
lebanon 24
04/10/2025 22:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
lebanon 24
04/10/2025 22:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار.. رصاص إسرائيلي يستهدفُ بلدة لبنانية!
lebanon 24
04/10/2025 22:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رصاص يطال طائرة بين لبنان وسوريا.. إليكم ما جرى!
lebanon 24
04/10/2025 22:19:40 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:17 | 2025-10-04
14:56 | 2025-10-04
14:38 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
13:59 | 2025-10-04
13:43 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24