إيلي دخل المستشفى بحالة طارئة.. فهل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّمت المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة ، صورة المواطن جاك، مواليد 1956 الذي نُقل بحالة طارئة إلى مستشفى أوتيل ديو بتاريخ اليوم، بسبب تعرّضه لأزمة قلبية حادّة حيث كان جالسًا في .وطلبت لمن يتعرّف إليه أو يعرف أحدًا من ذويه، الاتّصال بفصيلة على رقم الهاتف 328094 – 01.