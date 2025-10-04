Advertisement

لبنان

إيلي دخل المستشفى بحالة طارئة.. فهل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 11:28
عمّمت المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة المواطن إيلي نقولا جاك، مواليد 1956 الذي نُقل بحالة طارئة إلى مستشفى أوتيل ديو بتاريخ اليوم، بسبب تعرّضه لأزمة قلبية حادّة حيث كان جالسًا في ساحة ساسين الأشرفية.
وطلبت لمن يتعرّف إليه أو يعرف أحدًا من ذويه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية على رقم الهاتف 328094 – 01.
