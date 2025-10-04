تجمعا الأطباء والديموقراطي: ندعو الي التلقيح المجاني للتلاميذ ضد الانفلونزا

دعت اللجنة الصحية في تجمع الأطباء في و المكتب الصحي المركزي في الديموقراطي في لبنان، وزارتي التربية الوطنية والصحة العامة، الى أهمية اجراء التلقيح المجاني لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، الحكومية والخاصة، وخصوصًا الاطفال، ضد الانفلونزا الموسمية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الصحية والمستوصفات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

كذلك، طالب التجمعان، وزارتي الصحة العامة والتربية، بالتعاون من خلال تنظيم حملات الكشف الطبي المدرسي، بهدف اكتشاف الحالات المرضية، وتجهيز البنية التحتية للمدارس، إستعداداً للشتاء، صيانة الادوات الصحية والمجاري واجهزة التدفئة والتبريد، في تلك المؤسسات، واصدار منشورات توعوية موجهة الى الطلبة، حول مخاطر الانفلونزا، توزع في ، وتنشر في الصحف، وتبث عبر وسائل ، اضافة الى تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية صحية، حول الانفلونزا، في هذه المؤسسات.

