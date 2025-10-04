تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أفادت لقوى الامن الداخلي، أنّه "بدعوة من الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستقام في الترياتلون بتاريخ 5-10-2025، وذلك في منطقة ، النادي العسكري – رأس ، بحيث ستجري مسابقة السباحة، وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدرّاجات، يليه سباق الركض على المسلك الآتي: من أمام الحمّام العسكري في المنارة، وصولًا إلى ذهابًا وإيابًا، ولخمس دورات متتالية".وأعلنت أنّه لهذه المناسبة، سيتمّ قطع المسلك المذكور أعلاه، إضافة إلى قطع المفارق الآتية: مفرق الريفييرا – مفرق بيت الوزير – مفرق محطّة الوردية – مفرق شركة رسامني – مفرق – مفرق قبل ستاربكس – تقاطع الطازج – مرفأ الصيّادين – بالاس. وذلك طوال فترة السباق اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور ولغاية الانتهاء.وطلبت من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.