لبنان

تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-10-2025 | 11:42
أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه "بدعوة من الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستقام بطولة لبنان في الترياتلون بتاريخ 5-10-2025، وذلك في منطقة المنارة، النادي العسكري – رأس بيروت، بحيث ستجري مسابقة السباحة، وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدرّاجات، يليه سباق الركض على المسلك الآتي: من أمام الحمّام العسكري في المنارة، وصولًا إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا، ولخمس دورات متتالية".
وأعلنت أنّه لهذه المناسبة، سيتمّ قطع المسلك المذكور أعلاه، إضافة إلى قطع المفارق الآتية: مفرق الريفييرا – مفرق بيت الوزير حمادة – مفرق محطّة الوردية – مفرق شركة رسامني – مفرق نيجيريا – مفرق الرفاعي قبل ستاربكس – تقاطع الطازج – مرفأ الصيّادين – بالاس. وذلك طوال فترة السباق اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور ولغاية الانتهاء.

 وطلبت من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24