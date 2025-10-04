Advertisement

لبنان

لـ"ترميم الأرشيف السينمائي اللبناني".. خطوة جديدة مهمة

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:19
التقى وزير الثقافة غسان سلامة، مدير المركز الوطني الفرنسي للسينما السيد غايتان برويل.
واتفق الطرفان على سبل تعزيز التعاون بهدف إعادة إحياء المركز اللبناني المماثل الذي توقفت أعماله في السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال ترميم ورقمنة الأرشيف السنمائي اللبناني الثري.
