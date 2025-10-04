Advertisement

لبنان

لبنانيّ تلقى 2500 دولاراً من إسرائيل.. هذا ما قرّره القضاء بشأنه

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:36
أخلت المحكمة العسكرية سبيل المدعو حسن شفيق أيوب، المُتهم بمحاولة التعامل مع العدو الإسرائيلي، وذلك بعدما تسلّم حقيبة تحوي على 2500 دولار عبر فتحة في جدار رميش.
وذكرت المعلومات أن أيوب برر فعلته بحاجة مادية لتسجيل أولاده في المدرسة، فيما أبلغ المحققين بأنه "نادم على فعلته" قائلاً: "راحت السكرة وإجت الفكرة".
 
 
أيوب، وبحسب المعلومات، أكد أمام المحققين أنه لم يُنفذ أي مهمة للعدو، فيما اعتبرت المحكمة أن نيّة التعامل لم تكتمل، ما خفف الحُكم عنه.
 
 
وبما أن أيوب كان موقوفاً منذ كانون الثاني الماضي، تم إخلاء سبيله أمس لانتهاء مدة محكوميته.
