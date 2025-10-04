لبنانيّ تلقى 2500 دولاراً من إسرائيل.. هذا ما قرّره القضاء بشأنه

أخلت سبيل المدعو ، المُتهم بمحاولة التعامل مع العدو ، وذلك بعدما تسلّم حقيبة تحوي على 2500 دولار عبر فتحة في جدار رميش.

وذكرت المعلومات أن أيوب برر فعلته بحاجة مادية لتسجيل أولاده في المدرسة، فيما أبلغ المحققين بأنه "نادم على فعلته" قائلاً: "راحت السكرة وإجت الفكرة".

أيوب، وبحسب المعلومات، أكد أمام المحققين أنه لم يُنفذ أي مهمة للعدو، فيما اعتبرت المحكمة أن نيّة التعامل لم تكتمل، ما خفف الحُكم عنه.