Advertisement

لبنان

في ميس الجبل.. طائرة إسرائيلية تستهدف جرافة!

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:42
A-
A+

Doc-P-1425299-638952046501509283.png
Doc-P-1425299-638952046501509283.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت طائرة مسيرة إسرائيليّة، مساء السبت، قنبلة على جرّافة في حي الكساير ببلدة ميس الجبل - جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أنَّ الجرافة تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم، مشيرة إلى أنه عند وصول فرق الإسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية وللدفاع المدني اللبناني، ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية أخرى من دون تسجيل إصابات.
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. طائرة إسرائيلية تستهدف جرافة في الجنوب
lebanon 24
05/10/2025 02:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان
lebanon 24
05/10/2025 02:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف جرافة
lebanon 24
05/10/2025 02:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: محلقة إسرائيلية مُعادية تلقي منشورات تحريضية في ميس الجبل
lebanon 24
05/10/2025 02:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية كشافة الرسالة الإسلامية

جمعية كشافة الرسالة

مجلس الجنوب

جمعية كشافة

جنوب لبنان

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-04
16:54 | 2025-10-04
16:04 | 2025-10-04
15:48 | 2025-10-04
15:26 | 2025-10-04
15:17 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24