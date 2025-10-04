متعاقدو "المهني" في الشّمال: لتثبيتنا وصرف مستحقاتنا

عقد في قاعة المؤتمرات والندوات في بلدية - إجتماع لأساتذة التعليم المهني والتقني في ، خُصّص لبحث مختلف التربوية والمالية والصحية التي يواجهها الأساتذة المتعاقدون، على أن تتبعه لاحقاً إجتماعات مماثلة على صعيد المحافظات كافة.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى العتر كلمة باسم المجتمعين تناول فيها المعاناة التي يعيشها الأساتذة، ولا سيما لجهة الظروف المعيشية الصعبة، مؤكّدًا "ضرورة إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع المعنيين في والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني".





وطالب الأساتذة خلال الإجتماع بـ"تثبيتهم في ملاك التعليم المهني والتقني الرسمي، وصرف المستحقات بشكل فصلي، وزيادة أجر الساعة، وتأمين الضمان الصحي"، معتبرين أنّ "هذه المطالب أساسية لضمان استمرارهم في القيام بدورهم على أكمل وجه".