لبنان

متعاقدو "المهني" في الشّمال: لتثبيتنا وصرف مستحقاتنا

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:11
عقد في قاعة المؤتمرات والندوات في بلدية دير عمار - المنية إجتماع لأساتذة التعليم المهني والتقني في الشمال، خُصّص لبحث مختلف القضايا التربوية والمالية والصحية التي يواجهها الأساتذة المتعاقدون، على أن تتبعه لاحقاً إجتماعات مماثلة على صعيد المحافظات كافة.
بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى عبد الفتاح العتر كلمة باسم المجتمعين تناول فيها المعاناة التي يعيشها الأساتذة، ولا سيما لجهة الظروف المعيشية الصعبة، مؤكّدًا "ضرورة إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني".


وطالب الأساتذة خلال الإجتماع بـ"تثبيتهم في ملاك التعليم المهني والتقني الرسمي، وصرف المستحقات بشكل فصلي، وزيادة أجر الساعة، وتأمين الضمان الصحي"، معتبرين أنّ "هذه المطالب أساسية لضمان استمرارهم في القيام بدورهم التربوي على أكمل وجه".


واختتم الإجتماع بحوار موسّع دار بين الأساتذة طرحوا فيه مقترحات عدّة تصبّ في مصلحة تحسين أوضاع المتعاقدين وتعزيز حقوقهم.
لبنان

إقتصاد

