عز الدين: على الحكومة إيلاء الجنوب الاهتمام اللازم والعمل على وقف الاعتداءات والاغتيالات

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، أن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها تتطلب مستوى عالياً من في التعاطي مع التحديات"، وأضاف: "الحكمة يجسدها الأداء المتروّي لرئيس مجلس النواب ، الذي يثبت في كل مرحلة أنه صمّام أمان لهذا البلد وأنه بحكمته أن يمسك العصا من الوسط، وأن يزن الأمور بميزان من ذهب، وأن يعيد شيئاً من التوازن إلى الحياة السياسية ، ويهدّئ الرؤوس الحامية، ويلجم مشاريع الفتنة في زمن نسمع فيه من جديد لغة الإقصاء والعزل والاقتتال والاستقواء بالخارج وحتى بالعدو دون خجل أو حياء".

كلام عز الدين جاء خلال رعايتها لحفلي تخريج طلاب في كل من القليلة والبص في منطقة صور، بحضور عدد من الفاعليات الأهلية والاجتماعية والحزبية، ودعت الى "التعبئة السياسية والشعبية لضمان أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستكون نتائجها حاسمة في تحديد مستقبل لبنان"، مؤكدة أن "أهالي الجنوب أثبتوا وعيًا سياسيًا عاليًا في أكثر من محطة وخاصة تجاه التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب الاسرائيلية الأخيرة".





وشددت على "ضرورة أن تولي الاهتمام اللازم بالجنوب، والعمل على وقف الاعتداءات والاغتيالات التي تتخذ منحى أكثر خطورة في ظل ‎التهديدات المتصاعدة والتصريحات المتكررة من قادة عن الكبرى"، مشيرة الى "التحوّل الخطير في طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الحربي والاستخباراتي"، مؤكدة أن "الرد يتطلب من الشباب والطلاب اللبنانيين مراكمة المعرفة وسدّ الفجوة الرقمية والذهاب الى التخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، من الذكاء الاصطناعي، إلى الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة".