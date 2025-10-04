اتحاد بلديات جرد القيطع أطلق حملة ازالة النفايات على طريق بزال - فنيدق

أطلق اتحاد بلديات حملة لإزالة النفايات على طريق – فنيدق، بإشراف المحامي محمد البعريني، وبمشاركة عضو الاتحاد الشيخ خضر موسى "بزال"، عضو الاتحاد البعريني "حرار"، عضو الاتحاد مرهج " "، المهندس عمر من الوحدة التقنية في الاتحاد، في يوم بيئي بامتياز على طرقات جرد كافة.

Advertisement



وفي كلمة له، قال البعريني: "هذه منطقتنا ويجب أن نحافظ عليها. نحن مع البيئة وضد التلوث، وإذا لم ننزل إلى الأرض ونعمل بأنفسنا، فكل الكلام يصبح بلا جدوى. نشكر الحاج على دعمه الدائم وتشجيعه لنا لنكون السبّاقين في حماية بيئتنا ومنطقتنا".