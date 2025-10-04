Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات جرد القيطع أطلق حملة ازالة النفايات على طريق بزال - فنيدق

04-10-2025 | 13:37
أطلق اتحاد بلديات جرد القيطع حملة لإزالة النفايات على طريق بزال – فنيدق، بإشراف رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني، وبمشاركة عضو الاتحاد الشيخ خضر موسى "بزال"، عضو الاتحاد محمد حسين البعريني "حرار"، عضو الاتحاد مرهج العلي "بيت أيوب"، المهندس عمر صلاح الدين من الوحدة التقنية في الاتحاد، في يوم بيئي بامتياز على طرقات جرد القيطع كافة.
وفي كلمة له، قال رئيس الاتحاد محمد البعريني: "هذه منطقتنا ويجب أن نحافظ عليها. نحن مع البيئة وضد التلوث، وإذا لم ننزل إلى الأرض ونعمل بأنفسنا، فكل الكلام يصبح بلا جدوى. نشكر الحاج وليد البعريني على دعمه الدائم وتشجيعه لنا لنكون السبّاقين في حماية بيئتنا ومنطقتنا".


بدوره، قال عضو الاتحاد الشيخ خضر موسى: "هذه المنطقة تستحق اهتماماً خاصاً من سعادة النائب ورئيس الاتحاد لتكون واجهة مشرّفة تدل على أهلها. ومع هذا التعاون، نصل معًا إلى منطقة نظيفة ونتمنى أن تصبح وجهة سياحية في المستقبل".
