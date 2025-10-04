Advertisement

لبنان

تلاسنٌ بين مواطن و "دورية مخابرات".. وهذا ما حصل

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:04
أوقفت دورية من مخابرات الجيش، مساء اليوم، المدعو "ف.أ.ل" في محلة خان العسكر - طرابلس.
وبحسب المعلومات فقد حصل تلاسن بين الموقوف وعناصر الدورية أثناء تنفيذهم لمهامهم ما استدعى توقيفه واقتياده للتحقيق.
