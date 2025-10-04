إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"

انطلق، مساء اليوم السبت، حفل انتخاب ملكة جمل لعام 2025، وذلك في حفلٍ ضخم أقيم في استديوهات "إيزول" - ذوق مصبح.

Advertisement



وتتنافس 16 شابة لبنانية لنيل لقب وهُنّ:



1- أدريانا



2- آية فخر



3- كارلا دحداح



4- سيلين



5- كلويه



6- كريستي منينه



7- إنغريد قازان



8- جنيفر



9- ماري - جو



10- ماري لين يمين



11- نتاليا بيشاني



12- نور جبرايل



13- بيرلا حرب



14- ساندي عيد



15- سارة



16- ياسمينا حلبي