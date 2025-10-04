Advertisement

لبنان

إليكم أسماء وصور المشاركات بمسابقة "Miss Lebanon".. تنافسٌ على "عرش الجمال"

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:59
Doc-P-1425317-638952090207792830.png
Doc-P-1425317-638952090207792830.png photos 0
انطلق، مساء اليوم السبت، حفل انتخاب ملكة جمل لبنان لعام 2025، وذلك في حفلٍ ضخم أقيم في استديوهات "إيزول" - ذوق مصبح.
وتتنافس 16 شابة لبنانية لنيل لقب ملكة جمال لبنان وهُنّ:
 

1- أدريانا دياب
 

2- آية فخر
 

3- كارلا دحداح
 

4- سيلين زغيب
 

5- كلويه خليفة
 

6- كريستي منينه
 

7- إنغريد قازان
 

8- جنيفر الهاشم
 

9- ماري - جو درويش
 

10- ماري لين يمين
 

11- نتاليا بيشاني
 

12- نور جبرايل
 

13- بيرلا حرب
 

14- ساندي عيد
 

15- سارة سماحة
 

16- ياسمينا حلبي
 
 
 

