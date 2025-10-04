Advertisement

لبنان

بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان

Lebanon 24
04-10-2025 | 14:21
أبهرت الإعلامية هيلدا خليفة الجمهور خلال تقديمها حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025، حيث تألقت بإطلالة لافتة.
وارتدت خليفة فستانًا فخمًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، تميز بتصميمه العصري وأناقته الراقية، ما جعلها محط أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات.
لبنان

المرأة

اللبناني العالمي

ملكة جمال لبنان

نيكولا جبران

هيلدا خليفة

جمال لبنان

ملكة جمال

جبران

