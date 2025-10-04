بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان

Advertisement

أبهرت الإعلامية الجمهور خلال تقديمها حفل انتخاب 2025، حيث تألقت بإطلالة لافتة.وارتدت فستانًا فخمًا من توقيع المصمم ، تميز بتصميمه العصري وأناقته الراقية، ما جعلها محط أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات.