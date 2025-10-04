آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة

علم " " أن الفنان غادر وسلم نفسه لمخابرات الجيش عند مدخل المخيم.

وذكرت المعلومات أنّ شاكر غادر منزله في حي المنشية، وخرج من المخيم عبر حاجز الجيش عند مدخل الحسبة، ومن هناك جرى نقله عبر موكبٍ خاص إلى في اليرزة.

وكان شاكر تعرّض في الآونة الأخيرة لمضايقات كثيرة من قبل جماعات متشددة داخل مخيم ، وذلك إثر عودته إلى الغناء وإطلاقه أغنيات جديدة أدت إلى في الوسط الفني.

وقبل أسابيع قليلة، حاول مطلوبون إحراق منزل فضل شاكر في حي المنشية بسبب نشاطه الفني، إلا أن وسطاء تدخلوا وعالجوا الأمر وتم الاتفاق على انتقال شاكر إلى حيّ آخر حفاظاً على سلامته.

وكان شاكر قد دخل الحلوة عام 2013 إثر أحداث بين الجيش وجماعة الشيخ ، ومنذ ذلك الحين توارى عن الأنظار.