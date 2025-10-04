Advertisement

آخر خبر.. فضل شاكر يسلمه نفسه للجيش ويغادر عين الحلوة

04-10-2025 | 14:38
علم "لبنان24" أن الفنان فضل شاكر غادر مخيم عين الحلوة وسلم نفسه لمخابرات الجيش عند مدخل المخيم.
وذكرت المعلومات أنّ شاكر غادر منزله في حي المنشية، وخرج من المخيم عبر حاجز الجيش عند مدخل الحسبة، ومن هناك جرى نقله عبر موكبٍ خاص إلى وزارة الدفاع في اليرزة.
وكان شاكر تعرّض في الآونة الأخيرة لمضايقات كثيرة من قبل جماعات متشددة داخل مخيم عين الحلوة، وذلك إثر عودته إلى الغناء وإطلاقه أغنيات جديدة أدت إلى ضجة كبيرة في الوسط الفني.
وقبل أسابيع قليلة، حاول مطلوبون إحراق منزل فضل شاكر في حي المنشية بسبب نشاطه الفني، إلا أن وسطاء تدخلوا وعالجوا الأمر وتم الاتفاق على انتقال شاكر إلى حيّ آخر حفاظاً على سلامته.
وكان شاكر قد دخل مخيم عين الحلوة عام 2013 إثر أحداث عبرا بين الجيش وجماعة الشيخ أحمد الأسير، ومنذ ذلك الحين توارى عن الأنظار.

