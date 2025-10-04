عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت في بيان، أنه إلحاقًا للبيان السابق المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة - ، نفّذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عددا منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.