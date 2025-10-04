بلدية صيدا اختتمت فعاليات موسم الصيف بمهرجان "طيور أيلول"

اختتمت بلدية ، مساء اليوم، فعاليات موسم الصيف بإقامة "مهرجان طيور أيلول" قبالة قلعة صيدا البحرية، حيث رسمت الإضاءة على القلعة جداريات وصورا روت قصة المدينة مع البحر عبر التاريخ.

Advertisement



واحتشد جمهور كبير قبالة القلعة، تقدمه النائبان الدكتور أسامة سعد والدكتور عبدالرحمن البزري، رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، للجماعة الإسلامية في الدكتور بسام حمود وممثل في الجنوب مازن حشيشو، وكان في استقبال الحضور رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي ونائبه الدكتور أحمد عكرة ورئيس لجنة السياحة والنشاطات في المهندس رامي بشاشة بالإضافة الى البلدي.





واستهل المهرجان بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيبية من المهندس بشاشة ألقى بعدها حجازي كلمة أكد فيها أن "النشاط كان مميزا، ودعنا به موسم الصيف لنحضر لنشاطات مقبلة"، وقال: "لقد ازدانت قلعة صيدا البحرية بأجمل حلة بالألوان والإضاءة المميزة بالليزر والصور الضوئية المتحركة التي تناولت محطات تاريخية مرت فيها المدينة وعلاقة صيدا مع البحر ومع الصيادين عبر التاريخ".