لبنان

بلدية صيدا اختتمت فعاليات موسم الصيف بمهرجان "طيور أيلول"

Lebanon 24
04-10-2025 | 16:54
Doc-P-1425351-638952195555003579.png
Doc-P-1425351-638952195555003579.png photos 0
اختتمت بلدية صيدا، مساء اليوم، فعاليات موسم الصيف بإقامة "مهرجان طيور أيلول" قبالة قلعة صيدا البحرية، حيث رسمت الإضاءة على القلعة جداريات وصورا روت قصة المدينة مع البحر عبر التاريخ.
واحتشد جمهور كبير قبالة القلعة، تقدمه النائبان الدكتور أسامة سعد والدكتور عبدالرحمن البزري، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود وممثل تيار المستقبل في الجنوب مازن حشيشو، وكان في استقبال  الحضور رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي ونائبه الدكتور أحمد عكرة ورئيس لجنة السياحة والنشاطات في المجلس البلدي المهندس رامي بشاشة بالإضافة الى أعضاء المجلس البلدي.


واستهل المهرجان بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيبية من المهندس بشاشة ألقى بعدها حجازي كلمة أكد فيها أن "النشاط كان مميزا، ودعنا به موسم الصيف لنحضر لنشاطات مقبلة"، وقال: "لقد ازدانت قلعة صيدا البحرية بأجمل حلة بالألوان والإضاءة المميزة بالليزر والصور الضوئية المتحركة التي تناولت محطات تاريخية مرت فيها المدينة وعلاقة صيدا مع البحر ومع الصيادين عبر التاريخ". 


ووجه حجازي الشكر إلى وزارة الثقافة وإلى القوى الأمنية والجيش والشرطة البلدية والى كل من ساهم بإنجاح المهرجان.
