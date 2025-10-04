الشيخ قاسم يحذّر : لبنان في قلب العاصفة.. باسيل: المقاومة أخطأت

Advertisement

افادت مصادر مطلعة، ان اجواء ارتياح تسود قصر بعبدا وحارة حريك بعد زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد للقصر والاجتماع مع الرئيس جوزافواضافت المصادر ل" الديار": ان مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تساهم في تخفيض حدة التشنج في البلاد، مشيرة الى ان اللقاء يشكل خطوة مهمة لاستئناف الحوار بين الرئيس عون وحزب الله، ليس عبر الموفدين فحسب، بل ايضا بشكل مباشر.وقالت ان اللقاء انهى مرحلة الجمود التي سادت في السابق، وفتح باب الحوار مجددا بين رئيس الجمهورية وحزب الله.وفي سياق متصل، اعتبرت " النهار" ان كلمة الأمين العام ل" " الشيخ نعيم قاسم امس ابرزت من خلال مقاربته لخطة ترامب لانهاء حرب غزة وموافقة حماس عليها مزايدة مكشوفة على حماس نفسها بما يكشف عمليا ان ايران ، التي لا بد ان يكون قاسم وحزب الله يرجعان صداها ، بعيدة تماما عن أي صفقة او تسوية في صدد غزة .وجاء في" الشرق الاوسط": جدّد الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، انتقاده وهجومه على الحكومة ، معتبراً أنها «مقصرة في الاهتمام بالقضايا المركزية، ومنها استعادة السيادة». وفيما أقرّ بعدم تكافؤ «حزب الله» مع عسكرياً، قال إنهم لم يبادلوا إسرائيل بالخروقات «لعدم إعطائها مبرراً للتوحش أكثر»، مؤكداً في المقابل على دور «حزب الله» في الدولة، قائلاً: «نحن جزء لا يتجزأ من تركيبتها».وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ ما يجري في غزة والمنطقة عموماً هو امتداد مباشر لمخطط «إسرائيل الكبرى» المدعوم بالكامل من واشنطن، مشيراً إلى أن خطة ترامب الخاصة بغزة تُعدّ نسخة «إسرائيلية» بصيغة أميركية.ووصف قاسم الخطة التي طرحها ترامب غداة موافقة حماس عليها بانه « في الواقع خطة تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها حكومة إسرائيل لإنهاء الحرب»، قائلا بأنها «خطة إسرائيلية بلبوس أميركي أو بعرض أميركي» .وفي الشأن الداخلي قال إن على الحكومة أن تُعنى بالقضايا المركزية المتمثلة باستعادة السيادة، مؤكِّداً أن “الطائف ليس وجهة نظر بل اتفاق، وليس مطيةً لموازين القوى.وتساءل عن إجراءات الحكومة في ملف استعادة السيادة، مشدِّداً على أن رأس استعادة السيادة هو طرد إسرائيل من وإيقاف العدوان.ودعا إلى ضرورة التواصل مع الدول الكبرى وممارسة الضغوط، والتحرك أكثر وتقديم مطالبات إلى مجلس الأمن، وعدم ترك أي مجال إلا وأن تُطرح فيه قضية السيادة.واستنكر عدم إدراج الموضوع في كل جلسة حكومية، تحت شعار أن من الممكن في كل اجتماع حكومي أن يُدرج الملف الإسرائيلي على جدول الأعمال، وأن تُنتقد السياسات المتعلقة به وتُرفع المقترحات المناسبة.وتناول قاسم ملف قانون الانتخاب في معرض رفض حزبه لتعديل القانون فاعتبر انه لا يمكن أن نعمل على قانون انتخاب على مقاس معيّن فإذا كنا شركاء علينا وفق مقدمة الدستور العمل على المساواة من دون تمايز أو تفضيل وأين هي المساواة في ما تطلبونه بخصوص مقاعد المغتربين؟ وأضاف : هناك قانون انتخابات موجود يقول أن هناك 6 ‫نواب للمغتربين وهذا محمول ونحن مع التمثيل العادل وإذا طالب غيرنا ‫بالتمثيل حسب ضغوط الوصاية فلن يمضي لمخالفته المواطنة الصحيحة" .‬‬باسيلواعتبر رئيس ، النائب جبران باسيل، اليوم، أن «المقاومة أخطأت»، داعياً في الوقت نفسه إلى «التلاقي وعدم التصادم».وقال باسيل، خلال لقاء في عين دارة، إن «المقاومة أخطأت وأخذت البلد إلى مكان كان يجب ألا تأخذنا إليه».وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن «هناك أفرقاء آخرين شاركوا بالحرب اللبنانية واستلموا الحكم»، متابعاً أن «الجميع أخطأ بحق الدولة والشعب، وآن الأوان لتكون نظرتنا شاملة».كما رأى رئيس «التيار» أن «إذا ألغينا الطائفية السياسية من دون إلغاء الطائفية ككل، لا نكون بذلك نحافظ على العيش المشترك»، مبيناً أن ميزة لبنان تكمن في التنوع والتعدد.وفي لقاء آخر في بحمدون، قال باسيل إن «النظام اللبناني أصبح فاشلاً»، مشيراً إلى دور «التيار» في «طمأنة الناس»، ومجدداً الدعوة إلى «التواصل والتلاقي وعدم التصادم».فضل اللهوعشية جلسة ، انتقد النائب حسن فضل الله بشدة هذه الخطوة، موجها كلامه للرئيس سلام دون ان يسميه، وقال «انشالله ما يغلطوا وياخدو قرار بسحب الترخيص. انا اقول لك كلما كان لدي كلام في مجلس النواب ساقول انا امثل جمعية رسالات. وقرارك بلّو واشرب ميتو».المقدادوأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي المقداد، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها‏ حسب القانون النافذ.دعا المقداد الحكومة إلى «سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات والذي وضع على رأس جدول أعمال مجلس ‏الوزراء الذي سينعقد يوم الإثنين المقبل، لأنّه بند غير أخلاقي».