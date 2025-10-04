Advertisement

لبنان

مساعدات أميركية أولى من نوعها لدعم الجيش في مهمته

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1425367-638952417705991346.jpg
Doc-P-1425367-638952417705991346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
في موازاة عمل الجيش على تنفيذ خطة حصرية السلاح؛ حيث يفترض أن يطرح تقريره الأول الاثنين في جلسة لمجلس الوزراء، ستكون الأجهزة الأمنية التي تعاني أساساً نقصاً في عدد العناصر والآليات والأسلحة على موعد مع مساعدات أميركية جديدة، هي الأولى من نوعها، من المفترض أن تتسلمّها خلال الأسابيع المقبلة، لتُشكل دعماً لها في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها مهمة نزع السلاح غير الشرعي التي أقرتها الحكومة.
 

ولا تنفي مصادر وزارية وجود نقصٍ يعانيه الجيش اللبناني، مشيرةً إلى أن القيادة كانت قد أعدّت تقريراً مفصّلاً حول احتياجاتها، وقدّمت نسخةً منه إلى الولايات المتحدة الأميركية وعددٍ من الجهات المعنية. وبناءً على ذلك، اتُّخذ القرار بتقديم مساعداتٍ ماليةٍ هي الأولى من نوعها من حيث حجم المبلغ، لصالح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
 

وفيما أكّدت المصادر أنَّ "المساعدات الأميركية ليست مشروطة، وتعكس الثقة بالمؤسسة العسكرية التي تلعب دوراً أساسياً في هذه المرحلة"، قالت "إنما لا شك في أنها تأتي في مرحلة يقوم بها الجيش اللبناني بمهمة أساسية اليوم تحت أنظار المجتمع الدولي، وهي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة، ومن ثم من الطبيعي أن يكون تنفيذ الخطة ضمن مهامه"، مضيفة "التمويل سيساعد قوى الأمن الداخلي على القيام بمهامها داخل لبنان، وليتفرغ الجيش بالمقابل لمهمته على الحدود".
 
 
مواضيع ذات صلة
مهمة براك إلى المربع الأول و"عشاءان اميركيان" في وسط بيروت
lebanon 24
05/10/2025 11:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكبر عقوبات من نوعها" ضد الحوثيين
lebanon 24
05/10/2025 11:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إدارة ترامب تؤكد فرض "أكبر عقوبات من نوعها" ضد الحوثيين
lebanon 24
05/10/2025 11:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
05/10/2025 11:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الولايات المتحدة

المؤسسة العسكرية

الأجهزة الأمنية

المجتمع الدولي

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-05
03:30 | 2025-10-05
04:26 | 2025-10-05
04:25 | 2025-10-05
04:21 | 2025-10-05
04:14 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24