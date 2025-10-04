مساعدات أميركية أولى من نوعها لدعم الجيش في مهمته

28
لبنان
04-10-2025
23:10
كتبت "
الشرق الأوسط
":
في موازاة عمل الجيش على تنفيذ خطة حصرية السلاح؛ حيث يفترض أن يطرح تقريره الأول الاثنين في جلسة لمجلس الوزراء، ستكون
الأجهزة الأمنية
التي تعاني أساساً نقصاً في عدد العناصر والآليات والأسلحة على موعد مع مساعدات أميركية جديدة، هي الأولى من نوعها، من المفترض أن تتسلمّها خلال الأسابيع المقبلة، لتُشكل دعماً لها في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها مهمة نزع السلاح غير الشرعي التي أقرتها الحكومة.
ولا تنفي مصادر وزارية وجود نقصٍ يعانيه
الجيش اللبناني
، مشيرةً إلى أن القيادة كانت قد أعدّت تقريراً مفصّلاً حول احتياجاتها، وقدّمت نسخةً منه إلى
الولايات المتحدة
الأميركية وعددٍ من الجهات المعنية. وبناءً على ذلك، اتُّخذ القرار بتقديم مساعداتٍ ماليةٍ هي الأولى من نوعها من حيث حجم المبلغ، لصالح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وفيما أكّدت المصادر أنَّ "المساعدات الأميركية ليست مشروطة، وتعكس الثقة بالمؤسسة العسكرية التي تلعب دوراً أساسياً في هذه المرحلة"، قالت "إنما لا شك في أنها تأتي في مرحلة يقوم بها الجيش اللبناني بمهمة أساسية اليوم تحت أنظار
المجتمع الدولي
، وهي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة، ومن ثم من الطبيعي أن يكون تنفيذ الخطة ضمن مهامه"، مضيفة "التمويل سيساعد
قوى الأمن الداخلي
على القيام بمهامها داخل
لبنان
، وليتفرغ الجيش بالمقابل لمهمته على الحدود".
