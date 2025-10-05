Advertisement

لبنان

"لا حشود" لباسيل

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-10-2025 | 01:45
توقفت مصادر سياسية عند الجولات التي قام بها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في عاليه، حيث التقى شخصيات اجتماعية وشعبية.
وقالت المصادر إنّ بعض المتابعين للزيارة وجدوا أنها لم تكن حاشدة كما يجب في مناطق عديدة، ما يُفسر "قبولاً خجولاً" لتلك الحركة التي قام بها باسيل في إطار تحضيره للانتخابات النيابية عام 2026.
 

وتقصّد باسيل تنويع زيارته في الجبل باعتبار يمثل مرتعاً أساسياً له وبوابة سياسية لمواجهة "القوات اللبنانية" ضمن الشارع المسيحي، سواء في عاليه أو في الشوف.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

